После обмена ракетными ударами Пакистан и Иран заявили о возобновлении дипломатических отношений

Пакистан и Иран возобновили дипломатические отношения. Это произошло после того, как обе страны обменялись ударами ракет и беспилотников по военным базам на территории друг друга.

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Страны провели переговоры 19 января. Об этом сообщила BBC, ссылаясь на информацию пресс-службы временного премьер-министра Пакистана Анвар-уль-Хака Какара.

В результате нападений "око за око" Иран и Пакистан отозвали своих послов из соответствующих столиц. Ожидается, что после переговоров оба посла вернутся на свои должности.

В пятницу, 19 января, министры иностранных дел обоих государств провели телефонный разговор, после чего Пакистан выразил готовность сотрудничать с Ираном по "всем вопросам".

"Министр иностранных дел Джилани выразил готовность Пакистана работать с Ираном по всем вопросам, основанным на духе взаимного доверия и сотрудничества. Они также договорились о деэскалации ситуации. Также обсудили возвращение послов двух стран в их столицы", – сообщили в МИДе Пакистана.

Иран заявил, что в результате ударов Пакистана в четверг, 18 января, в приграничной деревне на его территории погибли девять человек, в том числе четверо детей. Пакистан заявил, что в результате нападения Ирана во вторник, 16 января, погибли двое детей.

Взаимные атаки произошли на фоне высокой напряженности на Ближнем Востоке с несколькими пересекающимися кризисами.

Израиль ведет борьбу с палестинской группировкой ХАМАС в Газе и с поддерживаемой Ираном Хизбаллой в Ливане.

Тем временем поддерживаемые Ираном группировки в Ираке и Сирии атакуют силы США, а США и Великобритания нанесли удары по поддерживаемым Ираном хуситам в Йемене, атаковавшим корабли в Красном море.

Как сообщал OBOZ.UA:

16 января, на следующий день после атаки на Ирак, Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Пакистану. Целью были два штаба группировки "Джейш аль-Адль", выступающей против Тегерана.

А уже в ночь на 18 января Пакистан нанес авиационные удары по Ирану – несколько ракет попали в деревню на территории провинции Систан и Белуджистан. Пакистанское министерство иностранных дел объяснило, что обстрел стал ответом на нападение "антипакистанских групп боевиков".