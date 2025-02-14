'Поражение Украины ослабит Европу': фон дер Ляйен сделала громкое заявление в Мюнхене

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что поражение Украины в войне, которую развязала РФ, ослабит Европу. Так же это ослабит и Соединенные Штаты Америки, подчеркнула она.

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Мир в Украине должен быть справедливым и крепким – это необходимо для того, чтобы избежать повторения войны. Соответствующее заявление фон дер Ляйен сделала в пятницу, 14 февраля, выступая на Мюнхенской конференции безопасности.

"С другой стороны, президент Путин говорит, что готов встречаться, но на каких условиях? И сейчас ему предстоит продемонстрировать, что его интерес заключается не в затягивании этой войны. Ему предстоит показать, что он отказался от цели уничтожить Украину. И я хочу сказать четко, поражение Украины ослабит Европу, но также это ослабит и США тоже", – сказала она.

Говоря о достижениях продолжительного мира, фон дер Ляйен подчеркнула, что Европейский Союз должен участвовать в этом процессе вместе с Киевом. На вопрос о том, будет ли она за столом переговоров, политик ответила: "Совершенно точно".

"Потому что Украина нуждается в справедливом и крепком мире. Для этой цели очень важно, чтобы был истинный мир, все наблюдают за ситуацией очень внимательно, и это будет возможно только при участии ЕС рядом в поддержку Украины", – объяснила фон дер Ляйен.

Также важной составляющей является интеграция Украины в ЕС – сейчас активизируются усилия по вступлению нашей страны в этот экономический и политический союз.

"Здесь уже много сделано, но опять-таки сейчас пора усиливать эту работу. Исключения для национальных бюджетов, общий подход к инвестициям и ускорение вступления Украины в ЕС – вот в чем должны заключаться новые цели Европейского Союза", – сказала президент ЕК.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у США есть реальные рычаги для того, чтобы остановить российскую агрессию. Однако очень важно, чтобы Штаты оставались на стороне Украины, в противном случае Европе "придется надевать военную форму".

Он также рассказал о предстоящем визите в Саудовскую Аравию. Там, по словам президента, не планируются встречи с представителями РФ или США.

Напомним, что ранее о якобы запланированных встречах с россиянами в Мюнхене и Саудовской Аравии заявлял президент США Дональд Трамп. По его словам, в обоих случаях должны состояться "трехсторонние встречи" представителей США, РФ и Украины.

Однако впоследствии заявления о намерениях говорить с россиянами в Мюнхене опровергли в Офисе президента Украины, а организаторы Мюнхенской конференции безопасности подчеркнули, что на мероприятие россиян не аккредитовали.

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