Помощь Украине соответствует стратегическим интересам Германии, – депутат Бундестага

Глава немецко-украинской парламентской группы, депутат Бундестага Робин Вагенер заявил, что жители Германии сейчас поддерживают Украину из альтруистических соображений, большинство из них понимают, что именно Россия является агрессором. Однако в будущем они увидят, что победа нашего государства и его членство в Евросоюзе будет полезным и самой ФРГ.

Об этом Вагенер сказал во время дискуссии в рамках "Киевского диалога", передает "Укринформ". В целом, по его словам, помощь Украине соответствует стратегическим интересам Германии.

"Мы поддерживаем Украину, потому что большинство людей понимает, кто в этой войне агрессор и на кого напали, кто является жертвами ужасных военных преступлений…Из альтруистических соображений Германия крепко стоит на стороне Украины. Но до сих пор еще не хватает понимания, что победа Украины в наших собственных интересах в вопросе безопасности", – говорит политик.

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По его словам, вступление Украины в ЕС также создаст большие возможности для немецкого бизнеса, в частности, в области чистой энергии. При этом, отмечает Вагенер, нет ускоренного пути членства Украины в Евросоюзе, так как быстрая евроинтеграция нашего государства, если бы она все же произошла, было бы негативным явлением как для ЕС, так и для самой Украины.

Однако альтернативы сильной и свободной Украине нет, поэтому нельзя допускать появления усталости от войны, развязанной Россией.

В то же время государственный секретарь МИД Германии Тобиас Линднер заверил, что Украина может положиться на ФРГ как в поставке оружия, так и в вопросе приближения к ЕС.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что в немецком обществе нет усталости от поддержки Украины, которая борется с агрессией РФ. Подавляющее большинство населения ФРГ понимает, что они могли быть на месте украинцев.

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