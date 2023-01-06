''Помогите, я убегаю от войны'': двое россиян в Таиланде ''отличились'' попрошайничеством и попали под арест. Фото

В провинции Сурратхани королевства Таиланд местная полиция задержала двух граждан России, которые добрались до тропического полуострова, сбежав от так называемой частичной мобилизации. Они сидели на мосту Нарис с табличкой, где на тайском и английском языках была нанесена просьба о помощи.

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Об этом сообщили на российском Telegram-канале. 36-летний Евгений Малахов и 32-летний Александр Куликов прибыли в Таиланд еще 9 декабря, но денег хватило меньше, чем на месяц.

Сейчас россияне находятся за чертой бедности и вынуждены заниматься попрошайничеством. Однако возвращаться в Россию ни тот, ни другой категорически не хотят.

Их доставили в отделение полиции и обсуждают их возможную судьбу, включая возможную депортацию.

Как сообщал OBOZREVATEL, часть российских мужчин, которые сбежали от мобилизации в страны Европы, рассказали, что думают о войне. Некоторые просили прощения у украинцев, другие осуждали Путина, третьи по-прежнему надеются, что обе страны закончат войну и смогут снова дружить вопреки всему.