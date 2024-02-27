Поляки задержали украинского журналиста на границе возле Беларуси: все подробности

В Польше у границы с Беларусью задержали журналиста "УП" Михаила Ткача. Расследователь вместе с оператором снимал материал о транзите продукции между польским государством и Россией.

Польские полицейские уже отпустили украинского журналиста, однако удалили часть отснятого материала. Об этом проинформировало издание "Украинская правда", а также детали задержания рассказал сам Ткач.

Он отметил, что польские правоохранители подъехали к съемочной группе и после короткого разговора начали хватать камеры и обыскивать журналистов.

"У границы Польши с Беларусью к нам подъехали польские полицейские и показали значок. Мы показали наши документы и журналистские удостоверения. Они начали хватать наши камеры, обыскивать… Дальше нас привезли в комендатуру. Около 10 человек начали обыскивать нашу машину, нас выбросили наши вещи на капот, забрали все карты памяти с камер, забрали все телефоны, документы", – цитирует Ткача "УП".

Журналист уточнил, что правоохранителей интересовало, откуда журналист знает о товарообороте из России и Беларуси, рассказывал ли он кому-то об этом, когда будет опубликован материал и владеют ли информацией о транзите товаров представители украинского правительства.

"Было видно, что представители польской спецслужбы испугались", – утверждает Ткач.

Журналистов продержали в комендатуре не менее 4 часов, им не разрешили ни с кем связываться, и только после разрешения "сверху" их отпустили.

При этом в ходе обыска полицейские повредили подзарядку аккумуляторов, а также удалили часть отснятого материала. Кроме того, отмечается, что полицейские общались с представителями украинских СМИ исключительно на польском языке, а в комендатуре представители спецслужбы разговаривали с украинцами на английском.

В УП добавили, что ситуацию удалось разрешить только после огласки и вмешательства посольства Украины в Польше.

Напомним, в декабре прошлого года на журналиста УП Михаила Ткача было совершено нападение у ресторана "Тандыр" в поселке Козин Киевской области. В этой связи полиция Киевщины открыла уголовное производство.

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