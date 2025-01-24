'Получили его от нас': Трамп заявил, что Россия украла у США проект гиперзвуковой ракеты

Президент США Дональд Трамп обвинил Россию в воровстве американского проекта гиперзвуковой ракеты. Случилось это якобы во времена президентства демократа Барака Обамы.

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Об этом Трамп заявил в интервью Fox News. При этом он не смог удержаться от очередного выпада в сторону своего предшественника Джо Байдена, при котором, считает новый глава государства, россияне тоже "видимо много украли".

В ходе интервью Трамп заявил о том, что Россия украла у США проект гиперзвуковой ракеты.

"Россия украла проект, они получили его от нас. Какой-то плохой человек дал им проект... Они украли его во время администрации Обамы, а не Байдена. Хотя они, пожалуй, много украли и у Байдена, мы также об этом услышим", – сказал он.

В то же время, Трамп заявил, что Штаты работают над ракетами, которые "даже на шаг лучше" и что "достаточно скоро" якобы состоятся их запуски.

Напомним, в этом же интервью Трамп заявил, что хочет возобновить диалог с Ким Чен Ином. Северокорейский диктатор, по его мнению, "умный парень". Доказательства этого "ума" Трамп, вероятно, усматривает в том, что "нравился" Ким Чен Ину, когда был президентом США впервые, и что они "хорошо ладили".

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