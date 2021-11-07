Польшу всколыхнули акции протеста после смерти беременной, которой отказались делать аборт. Фото

В Польше в субботу, 6 ноября, по всей стране прошли акции протеста в память о 30-летней Изабелле, которая погибла из-за запрета на аборты. Она умерла в городе Пщина в сентябре, у полячки осталась дочь и муж.

Люди требовали разрешить проводить аборты в случае серьезных пороков развития плода, пишет Gazeta Wyborcza. Самая массовая акция состоялась в Варшаве – на улицы вышли десятки тысяч людей (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Видео дня

На ней присутствовал экс-премьер-министр Польши, лидер оппозиционной партии "Гражданская платформа" Дональд Туск, передает Deutsche Welle. Активисты собрались возле Конституционного суда и прошли маршем в сторону здания Министерства здравоохранения.

В руках люди держали плакаты и фото погибшей Изабеллы, слоганом акции стала фраза "Ни одна больше".

Отмечается, что новые митинги за отмену полного запрета абортов в Польше запланированы на воскресенье, 7 ноября, и понедельник.

Напомним: Изабелла попала в больницу на 22 неделе беременности, когда у нее отошли околоплодные воды. Врачи подтвердили патологию, но отказались делать аборт.

Они ждали, пока плод умрет в утробе, что в последствии привело к септическому шоку и смерти женщины. Делом занялась прокуратура.

Как писал OBOZREVATEL ранее:

Конституционный суд Польши признал неконституционным законодательство, которое разрешало женщинам делать аборты в некоторых случаях.