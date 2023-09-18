"Польские чиновники продемонстрировали рассекреченные документы, свидетельствующие о плане масштабного отступления армии за реку Висла в случае вторжения России".

Далее текст на языке оригинала.

Відео із заявою опублікував міністр оборони країни Маріуш Блащак.

“План застосування збройних сил, затверджений тодішнім головою Міноборони Кліхом (станом на 2011 рік), передбачав, що самостійна оборона країни триватиме максимум два тижні, а через сім днів ворог вийде на правий берег Вісли. Документи чітко показують, що Люблін, Жешув і Ломжа могли бути польською Бучою“, – заявив Блащак.

Видео дня

Імовірний відступ польських збройних формувань за Віслу означав би втрату 40% територій та їх здачу в окупацію наступаючим військам супротивника фактично без бою."

Коли я кажу, що ми створили – та продовжуємо творити – диво, я саме це маю на увазі. Я ще пригадую звіти Бундесверу за ті ж періоди – там чи не гірше було.

Європі з нами, упертими та упоротими, некисло пощастило.