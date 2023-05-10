Польша вызвала российского посла 'на ковер' из-за перехвата своего самолета истребителем РФ

Посла Российской Федерации в Польше вызвали "на ковер" в польское Министерство иностранных дел 10 мая. Причиной стал опасный маневр по перехвату 5 мая российским истребителем Су-35 польского пограничного самолета L410 Turbolet, совершавшего полет над Черным морем неподалеку от Румынии.

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В Польше это расценили как "провокационное и агрессивное поведение российской стороны", российскому дипломату в МИД Польши вручили ноту протеста. Об этом сообщил спикер МИД Польши Лукаш Ясина.

"10 мая в МИД вызвали посла РФ в Польше Сергея Андреева. Во время встречи российскому дипломату вручена нота протеста по поводу инцидента российского истребителя с самолетом пограничной службы Польши", – подчеркнул Ясина.

Причиной для вызова Андреева в МИД Польши стал инцидент, произошедший 5 мая. Тогда польский пограничный самолет L410 Turbolet во время полета в рамках миссии Frontex над Черным морем вблизи воздушного пространства Румынии был перехвачен российским истребителем Су-35.

При этом российский истребитель, по заявлению польской стороны, трижды опасно приблизился к польскому самолету на расстояние до пяти метров, в результате чего L410 Turbolet попал в турбулентность, а экипаж ненадолго потерял управление самолетом.

К счастью, в результате инцидента польские пилоты не пострадали. Однако в польском правительстве сразу официально назвали маневры российского Су-35 "спланированной провокацией" РФ.

Участие польского пограничного самолета L410 Turbolet в миссии Frontex в Черном море приостановлено.

"Мы решительно осуждаем провокационное и агрессивное поведение российской стороны, что является серьезным международным инцидентом", – отметил Ясина, добавив, что больше в среду заявлений представителей МИД по этому поводу не планируется.

Напомним, 3 мая сообщалось, что истребители Британии и Норвегии перехватили российский самолет-разведчик Ту-142 над Норвежским морем. Воздушное судно РФ находилось в воздушном пространстве Великобритании к северу от Шотландии. Российский самолет не отвечал международным правилам безопасности полетов и мог представлять опасность для других самолетов в этом регионе.

До этого авиация НАТО перехватила три военных самолета России над Балтийским морем, также истребители США перехватили два российских самолета у Аляски.