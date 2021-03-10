Польша выслала российского консула и обвинила его в распространении коронавируса

В Польше признали персоной нон грата генерального консула Российской Федерации в Познани из-за того, что он участвовал во встречах и появлялся в общественных местах, будучи зараженным COVID-19.

Об этом заявил официальный представитель министра-координатора спецслужб Станислав Жарин, пишет польское издание RMF 24. Согласно процедуре, консул покинул территорию Польши.

21 января у дипломата и его дочери был подтвержден коронавирус. Зная о своем заражении, он не остался на изоляции и покинул свое место жительства. В Польше действия высланного дипломата назвали безответственными и опасными.

"Результатом его действий могло стать заражение других людей и возникновение новых вспышек заболеваний. Действия, предпринятые дипломатом, поставили под угрозу здоровье людей, которые могли с ним контактировать", – отметил Станислав Жарин.

Министерство иностранных дел Польши выслало консула 8 февраля, территорию страны он покинул 22 февраля.

Напомним, Швеция, Польша и Германия решили выслать российских дипломатов в ответ на аналогичные действия Москвы.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия решила выслать дипломатов Германии, Швеции и Польши из-за того, что их видели на акциях протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которого суд приговорил к 3,5 годам тюрьмы.