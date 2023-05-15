Польша получила первые РСЗО HIMARS: их разместят у границы с РФ. Фото

Польша получила первые американские реактивные системы залпового огня HIMARS. Их поставят на вооружение 16-й механизированной дивизии польских вооруженных сил, польские власти также проводят переговоры с США по развертыванию на территории государства производства этих комплексов и ракет к ним.

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Об этом сообщили в министерстве обороны Польши, опубликовав фото с полученными системами. Американские системы планируют установить на границе между Польшей и Россией.

Согласно сообщению минобороны Польши, первая партия из 20 заказанных в США РСЗО HIMARS уже прибыла на территорию Польши. Их встречали в аэропорту "Варшава-Окенче".

Эти системы будут поставлены на вооружение 16-й механизированной дивизии, дислоцирующейся во Варминско-Мазурском воеводстве.

По данным МО Польши, полученные HIMARS планируют установить на границе между Польшей и Калининградской областью РФ.

В то же время, как заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак, продолжаются переговоры с США по поводу новых контрактов.

"Я тоже с оптимизмом смотрю на следующий контракт на эти пусковые установки, у меня были переговоры с производителем и министром обороны США", – цитирует заявление главы оборонного ведомства издание RMF 24.

Он также рассказал об амбициозных планах Польши по налаживанию совместного производства как самих установок, так и ракет к ним на польской территории.

"Мы ведем переговоры о другом соглашении по HIMARS. Конгресс США одобрил продажу Польше почти 500 пусковых установок. Эти пусковые установки будут доставлены в Польшу в кратчайшие сроки и будут установлены на шасси Jelcz. Мы хотим, чтобы в рамках этого нового заключенного контракта совместное производство HIMARS как пусковых установок, так и ракет осуществлялось в Польше", – подчеркнул Блащак.

На этот счет, заверил министр, уже состоялись переговоры с министром обороны США Ллойдом Остином и руководством компании-производителя Lockheed Martin.

Также в Польше намерены создать "Академию HIMARS", в городе Торунь. Там военнослужащие будут учиться пользоваться новой техникой, также академия будет решать вопросы обслуживания и логистики.

Напомним, 13 мая в Минобороны Польши заявили, что на территорию государства залетел объект со стороны Беларуси. По оценкам польских военных, вероятно, это был аэростат наблюдения. Радиолокационный контакт с объектом был потерян в окрестностях города Рыпин, военные начали его поиски.

Также сообщалось, что, по предварительным выводам экспертов, найденный в конце апреля в лесу у Быдгоща обломок ракеты является остатками российской ракеты Х-55. Журналисты выяснили, что она прилетела на территорию Польши с востока во время массированной российской атаки по Украине в конце декабря 2022 года. Польские военные засекли объект, а затем потеряли в районе Быдгоща, отыскать место его падения им не удалось.

Впрочем, вопреки требованиям законодательства, военные не сообщили о нарушении воздушного пространства Польши в органы прокуратуры. За это виновные могут быть привлечены к ответственности.