Польша отвергает отправку истребителей F-16 в Украину - Sky News

В Польше на данный момент отвергли отправку истребителей F-16 в Украину. Замминистра национальной обороны страны Войцех Скуркевич заявил, что никаких переговоров в этом контексте сейчас не ведется.

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Об этом сообщает издание Sky News. "Сообщения о том, что Польша обсуждала отправку истребителей F-16 в Украину, были заклеймены заместителем министра обороны страны как ложные. Войцех Скуркевич сказал, что таких обсуждений в Польше не было", – говорится в сообщении.

Следует отметить, что накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша готова передать Украине свои истребители F-16. Однако такое решение должны поддержать партнеры из НАТО.

В то же время глава Офиса президента Украины Андрей Ермак также заявлял, что наше государство имеет положительные сигналы от Польши в контексте поставок истребителей.

Напомним, в США группа военных чиновников неформально давит на Пентагон, чтобы добиться одобрения отправки истребителей F-16 в Украину. Это поможет нашей стране оградиться от российских ракет и беспилотников.

Как сообщал OBOZREVATEL, после того, как Украина добилась от западных партнеров поставки основных боевых танков, в воздухе повис вопрос западных истребителей четвертого поколения, среди которых больше всего на слуху американские F-16 Fighting Falcon.

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