Польша обратилась в ООН за поддержкой в вопросе репараций от Германии: Берлин не отвечает на запрос

Польша официально обратилась в ООН за поддержкой в вопросе выплаты Германией репараций за ущерб, нанесенный Второй мировой войной. На данный момент Берлин не сотрудничает с Варшавой по этой теме.

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Соответствующее заявление во время пресс-конференции в Варшаве озвучил заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик, передает "Укринформ". Он отметил, что польский МИД еще три месяца назад направила в Германию дипломатическую ноту, но до сих пор не получил официального ответа.

Поэтому было решено поднять проблему на международный уровень.

Мулярчик сообщил, что намерен обратиться к генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу, председателю Генсамблеи ООН Чабе Кьорьоши, главе Совета ООН по правам человека Вацлаву Балеку и верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку.

Также планируется информационная кампания, призванная обосновать причины для выплаты репараций Германией.

Мулярчик добавил, что Варшава никогда от них не отказывалась и никогда не получала.

Как известно, 1 сентября 1939 года нацистская Германия напала на Польшу, начав Вторую мировую войну. А 17 сентября 1939 г. на основании тайных протоколов к пакту Молотова-Риббентропа свои войска на территорию восточной части Польши ввел Советский Союз.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава будет требовать репараций за ущерб, причиненный во время Второй мировой войны, не только от Германии, но и от России. По словам Дуды, он "не видит причин, по которым власти не должны заниматься этим".