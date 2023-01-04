Польша обратилась в ООН за поддержкой в вопросе репараций от Германии: Берлин не отвечает на запрос
Польша официально обратилась в ООН за поддержкой в вопросе выплаты Германией репараций за ущерб, нанесенный Второй мировой войной. На данный момент Берлин не сотрудничает с Варшавой по этой теме.
Соответствующее заявление во время пресс-конференции в Варшаве озвучил заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик, передает "Укринформ". Он отметил, что польский МИД еще три месяца назад направила в Германию дипломатическую ноту, но до сих пор не получил официального ответа.
Поэтому было решено поднять проблему на международный уровень.
Мулярчик сообщил, что намерен обратиться к генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу, председателю Генсамблеи ООН Чабе Кьорьоши, главе Совета ООН по правам человека Вацлаву Балеку и верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку.
Также планируется информационная кампания, призванная обосновать причины для выплаты репараций Германией.
Мулярчик добавил, что Варшава никогда от них не отказывалась и никогда не получала.
Как известно, 1 сентября 1939 года нацистская Германия напала на Польшу, начав Вторую мировую войну. А 17 сентября 1939 г. на основании тайных протоколов к пакту Молотова-Риббентропа свои войска на территорию восточной части Польши ввел Советский Союз.
Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава будет требовать репараций за ущерб, причиненный во время Второй мировой войны, не только от Германии, но и от России. По словам Дуды, он "не видит причин, по которым власти не должны заниматься этим".
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