Польша начала возводить электронный барьер на границе с Россией: как будет работать

Польша объявила о начале строительства электронного заграждения на границе с Россией. Барьер будет охранять 199 км границы и проводить полный мониторинг.

Видео дня

Такое заявление сделал глава Министерства внутренних дел Польши Мариуш Каминьский. Об этом пишет RMF24.

"Начато строительство электронного брандмауэра на польско-российской границе. Работы будут завершены этой осенью. У нас будет полный мониторинг того, что происходит на границе с Россией", – заявил Каминьский.

Электронный барьер, то есть система камер и датчиков движения, защитит 199 км границы. Его радиус действия охватит всю сухопутную границу с Россией, за исключением участка Вислинской косы, где граница уже несколько лет охраняется также электронными средствами.

Как заверил Каминьский, заграждение на границе с РФ будет "чрезвычайно современным" – таким же, как и на границе с Беларусью.

"Убежден, что наша восточная граница будет прекрасно подготовлена ​​к разного рода противоправным действиям, связанным с кризисными ситуациями с нашими восточными соседями. Я убежден, что это будет самая охраняемая граница Евросоюза", – сказал министр.

На строительство электронного барьера был заключен контракт на сумму более 373 млн злотых. Подрядчиком выступает польская компания Telbud, с которой пограничники подписали контракт в декабре прошлого года.

Заграждение будет разделено на двенадцать функциональных секций. На них установят около 2 тыс. камерных столбов, 3 тыс. видеокамеры и 700 км кабелей питания, передачи и обнаружения.

Пресс-секретарь пограничной службы лейтенант Анна Михальская уточнила, что строительные работы на данный момент начаты в районе постов пограничной службы в Безледах и Семпополе.

В дополнение к работам на границе с конца марта также ведутся работы в Центре надзора в штаб-квартире Варминьско-Мазурского пограничного управления в Кентшине. В структуре, куда будут поступать сигналы с плотины, будет двенадцать операторских станций. Там круглосуточно будут дежурить сотрудники пограничной службы, которые будут следить за обстановкой на границе.

Как сообщал OBOZREVATEL, летом 2022 года Польша достроила забор на границе с Беларусью. Его длина составляет почти 190 км, а высота – 5 м. Забор начали строить в январе 2022 года на фоне миграционного кризиса.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!