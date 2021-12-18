Польша изменила правила въезда для украинцев

Правительство Польши расширило список лиц, которые могут попасть на территорию страны из государств, не входящих в состав Евросоюза, не предъявляя результат ПЦР-теста, пройденного не раньше, чем за 24 часа. Новые правила касаются и граждан Украины.

Об этом сообщила Госпогранслужба на официальной странице в Facebook. Совет министров Республики Польша принял соответствующее решение 17 декабря.

В частности, теперь отрицательный результат теста на наличие коронавируса SARS-CoV-2 сотрудникам пограничной службы Польши не должны предъявлять:

дети до 5 лет;

лица, сдающие выпускные экзамены в школах, лицеях и высших учебных заведениях Польши, экзамены, подтверждающие квалификацию профессии, проводящие экзаменационные комиссии и опекуны этих лиц;

граждане, пересекающие границу в рамках выполнения работ (водители грузовых транспортных средств, члены экипажей воздушных судов, обслуживающий персонал поездов, члены экипажа морских судов, лица, работающие в медицинских учреждениях).

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Напомним, что новые "коронавирусные" правила для туристов, которые прибывают в республику из стран вне Евросоюза, в Польше начали действовать 15 декабря 2021 года. Исключение составляют лица, прибывающие из стран Шенгенской зоны.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Украина присоединится к глобальной сети COVID-сертификатов, что позволит украинцам, имеющим документ о пройденной вакцинации, путешествовать по миру без ограничений.