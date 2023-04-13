Польша хочет открыть сервисный центр для танков Abrams и производить для них снаряды с обедненным ураном, – Моравецкий

Польша хочет открыть центр обслуживания американских танков Abrams. Также соседняя страна планирует наладить производство снарядов с обедненным ураном

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Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время пребывания в США в среду, 12 апреля, сообщает "Польское радио". Чиновник посетил оружейный склад ANAD в штате Алабама.

Моравецкий акцентировал, что на данный момент безопасность измеряется качеством военной техники и ее доступностью. Таким образом он анонсировал получение Польшей первых танков Abrams. Это должно случиться до июня текущего года.

"Эта техника является бронированной завесой, которая защитит восточную часть Польши, а вместе с ней в страну придет дополнительный американский бизнес", – отметил премьер.

Он раскрыл, что уже провел беседу с американскими военными и их руководством о возможности размещения в Польше предприятий, которые будут обслуживать и ремонтировать танки Abrams в Европе.

"Но мы также хотим, чтобы и производство снарядов боеприпасов для Abrams, снарядов из обедненного урана, самых современных боеприпасов, было размещено в Польше", – сказал чиновник, добавив, что нехватка боеприпасов сейчас наиболее насущная потребность.

Как известно, в апреле прошлого года Польша подписала контракт на закупку 250 танков M1A2 Abrams самой современной версии SEPv3 для своей армии. Тогда страна также заказала 116 танков Abrams, но до этого времени они были в распоряжении армии США.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Моравецкий сообщил, что в США планируют новые поставки вооружения в Украину, которая борется с полномасштабным вторжением России. По его словам, речь идет о танках Abrams и боевых машинах пехоты Bradley.

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