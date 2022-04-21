Полиция Вашингтона эвакуировала правительственные здания на Капитолии из-за опасности с воздуха – Bloomberg

В Вашингтоне (США) в среду, 20 апреля, полиция распорядилась экстренно эвакуировать персонал правительственный зданий на Капитолии. Причиной стала возможная воздушная угроза.

Об этом сообщило издание Bloomberg. Правоохранители заявили, что отслеживают самолет, который нарушил охраняемую зону безопасности.

"Полиция Капитолия отслеживает самолет, который представляет вероятную угрозу комплексу Капитолия", – цитируют журналисты сообщение, которое персоналу и прессе разослала полиция.

Позже правоохранители заявили, что угрозы Капитолию нет, а эвакуация проводилась в качестве меры предосторожности. Как выяснилось, самолет, о котором шла речь, участвовал в приземлении с парашютом перед игрой между командами Высшей лиги бейсбола Washington Nationals и Arizona Diamondbacks в Национальном парке на набережной Вашингтона.

Видео дня

Издание напомнило, что большинству самолетов, летящих ниже 18 000 футов, запрещено находиться ближе, чем в 15 милях от Капитолия. Пилоты, желающие приблизиться, должны уведомить авиадиспетчеров и иметь оборудование, позволяющее радарам отслеживать их.

На инцидент отреагировала спикер палаты представителей Нэнси Пелоси. Она отметила, что он является оплошностью Федерального управления гражданской авиации США (FAA). Пелоси заявила, что неспособность FAA уведомить полицию Капитолия о заранее запланированном событии является "возмутительной и непростительной".

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 января 2021 года Конгресс США собрался, чтобы официально объявить Джо Байдена новым лидером страны, но заседание прервали сторонники Трампа. Толпы протестующих штурмовали Капитолий и прорвались внутрь. Во время столкновений погибли 4 человека.