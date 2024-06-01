Политик-гей идет в президенты США, чтобы не допустить реванша Трампа и Байдена: что известно о Чейзе Оливере

Чейз Оливер собрался баллотироваться в президенты США, чтобы не допустить реванша 45-го лидера Дональда Трампа и нынешнего президента Джо Байдена. Он будет представлять Либертарианскую партию на президентских выборах, которые пройдут в ноябре 2024 года.

Эта партия, обычно получающая около 1% голосов на национальном уровне, выступает за гражданские свободы и местное самоуправление. Об этом пишет BBC.

Оливер, 38-летний кандидат, всего на три года старше минимального возраста для кандидата в президенты по конституции США, что делает его самым молодым участником этих выборов. Он также единственный открытый гей среди кандидатов, по его словам, должен вдохновлять других молодых политиков из ЛГБТ-сообщества.

Оливер видит себя как альтернативу двухпартийной системе, где Дональд Трамп снова баллотируется от республиканцев, а нынешний президент Джо Байден будет бороться за второй срок от демократов.

Оливер критикует Трампа за представление США как "военного государства", за рост национального долга и наковдные локдауны во время его президентства.

Поэтому он считает, что ищущим альтернативу избирателям лучше обратиться в Либертарианскую партию, которая стремится стать крепкой альтернативой двухпартийной системе.

Либертарианцы стремятся ограничить вмешательство государства, сокращая расходы и регуляции и расширяя личные свободы. Это может включать декриминализацию большинства наркотиков и проституции, расширение прав на владение оружием, сокращение военных расходов и разрешение на открытую иммиграцию.

Некоторые позиции либертарианцев не пользуются широкой поддержкой и идут вразрез с основными политическими дебатами в стране.

Он также стремится привлечь к выборам молодых людей, недовольных неизменностью политической ситуации.

Ранее сообщалось, что бывший президент США и нынешний кандидат на этот пост Дональд Трамп во время предвыборной кампании сделал неожиданное заявление по поводу войны в Украине. Так, на частном мероприятии Трамп заявил, что бомбил бы Москву в случае нападения России на Украину, будь президентом он.

Напомним, ранее американский политик Дональд Трамп во время своего президентства подвергал критике Украину за коррупцию и поддерживал исторические претензии России на часть ее территории. На встречах с другими лидерами он говорил об украинском государстве как о "части РФ".

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