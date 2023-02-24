Блог | Александр Коваленко: О чем свидетельствует истерика россиян по отношению к Приднестровью

Вчора ввечері у мо рф стався формений словесний пронос і дана структура поспіль видавала повідомлення про загрозу ненаглядному Придністров’ю з боку "підступної" України.

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Але станом на ранок 24.02 на кордоні України та невизнаної клоаки все спокійно.

Тим часом дуже показово те, як відбувається зараз накачування нервозності навколо Придністров’я з боку росії. Фейк про атаку на "ПМР" набуває ефекту інформаційної хвилі і каталізується саме до 24 лютого, коли після року повномасштабної війни в Україні росії похвалитися особливо нічим.

Хотілося б, звичайно, вірити в те, що після ганебного провалу росіяни просто намагаються відвернути увагу плебсу від України на якусь нову загрозу. Хотілося б… але знаючи суть цих особин, не здивуюсь, що це все інформаційне розігрівання перед відчайдушним кидком у прірву.

Адже і справді, для контингенту, що знаходиться в Придністров’ї, у разі залучення ЗСУ, будь-яка операція в Молдові буде тотожною повній нейтралізації самої клоаки. Але у кремлі можуть піти ва-банк та поставити на невтручання української армії.

Безглуздо. Але можуть.