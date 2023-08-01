'Покушать в поезд': российские туристы пытались вывезти из отеля в Турции 35 кг еды. Видео

В курортном городе Анталия в Турции российские туристы пытались украсть из отеля 35 килограммов еды. Граждан страны-агрессора поймали с поличным работники места отдыха.

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Соответствующие кадры распространились в сети (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). На них видно, как сотрудники отеля изымали все, что россияне принесли в номер за время отпуска.

Судя по ролику, они каждый день во время каждого приема пищи в ресторане выносили оттуда сливочное масло в маленьких упаковках, пакетики с чаем и сладости, банки с газированными напитками, предназначенные для употребления только на месте. Были также обнаружены большие пакеты сухофруктов и другие фрукты, которые также предлагают туристам на завтрак, обед и ужин.

В общей сложности эти отдыхающие из России принесли в свой номер 35 килограммов разнообразных продуктов, которые хотели вывезти из отеля. Когда это намерение было разоблачено, одна из россиянок начала оправдываться и просила оставить еду, ведь они просто хотели поесть ее в поезде.

"Девочки, ну покушать хотели. Гостинцы. Дорога, ну в поезд покушать", – говорила она.

В пакетах, которые упаковали с собой россияне, также нашлись косметические средства – гели для душа, шампуни, мыло, которые отель выдает каждому гостю и регулярно обновляет их наличие в номерах.

Как сообщал OBOZREVATEL, граждане страны-агрессора везде ведут себя как оккупанты и даже не скрывают этого. Так, находясь в Батуми (Грузия), российская туристка заявила, что РФ "освободила" оккупированную ею Абхазию от грузин.

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