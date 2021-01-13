Поклонник путинской вакцины Эво Моралес заразился коронавирусом

Бывший президент Боливии Эво Моралес заразился коронавирусом и находится под наблюдением медиков.

Изначально политик принял тревожные симптомы за обычную простуду. Однако тест на COVID-19 во вторник, 12 января, оказался положительным. Слухи о болезни Моралеса распространялись еще с прошлого понедельника (4 января. – Ред.), когда бывшего лидера заметили в частной клинике, сообщает DW.

"Я благодарен многим людям, которые постоянно заботятся о моем здоровье и благополучии. Слава Богу, я чувствую себя очень хорошо",– написал Моралес в Twitter после первых подозрений на то, что инфицирован.

Отметим, ранее Моралес не раз выступал в защиту российской вакцины от коронавируса. По словам политика, против препарата якобы "ведут идеологическую борьбу". При этом в Боливии согласились закупить более 2 млн доз российской вакцины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее коронавирусом заразился президент Армении Армен Саркисян.