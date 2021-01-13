Шанувальник путінської вакцини Ево Моралес заразився коронавірусом

Ірина Кулініч Світ 11:04, 13.01.2021 Оновлено: 11:15, 13.01.2021

Колишній президент Болівії Ево Моралес заразився коронавірусом і перебуває під наглядом медиків.

Спочатку політик сприйняв тривожні симптоми за звичайну застуду. Однак тест на COVID-19 у вівторок, 12 січня, виявився позитивним. Чутки про хворобу Моралеса поширювалися ще з минулого понеділка (4 січня – Ред.), коли колишнього лідера помітили в приватній клініці, повідомляє DW.

"Я дякую багатьом людям, які постійно дбають про моє здоров'я і благополуччя. Слава Богу, я відчуваю себе дуже добре",– написав Моралес у Twitter після перших підозр на те, що інфікований.

Відзначимо, раніше Моралес неодноразово виступав на захист російської вакцини від коронавірусу. За словами політика, проти препарату нібито "ведуть ідеологічну боротьбу". Водночас у Болівії погодилися закупити понад 2 млн доз російської вакцини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше коронавірусом заразився президент Вірменії Армен Саркісян.

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