'Подумайте, как это повлияет на ваш народ': Блинкен предостерег власть Ливана от вступления в войну в Израиле

Госсекретарь США Энтони Блинкен предостерег власть Ливана от вступления в войну в Израиле. Он призвал подумать над этим шагом.

Об этом сообщает Тimes of Israel. Блинкен предупредил премьера Ливана

"В ходе телефонного разговора с временным главой правительства Наджибом Микати госсекретарь США подтвердил важность уважения интересов ливанского народа, который может пострадать в результате втягивания Ливана в конфликт, спровоцированный террористической атакой ХАМАС на Израиль", – говорится в сообщении Госдепартамента.

Блинкен отметил растущую обеспокоенность по поводу напряженности на израильско-ливанской границе.

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Он выразил свои соболезнования семьям ливанских гражданских лиц, трагически погибших в результате конфликта.

"Госсекретарь подчеркнул продолжающуюся поддержку США Ливанских вооруженных сил и сил внутренней безопасности единственные законные гаранты стабильности и территориальной целостности Ливана", – сказано в заявлении.

Как сообщал OBOZ.UA, ливанская террористическая организация "Хезболла" нанесла ракетный удар по территории Израиля. Боевики утверждают, что выпустили десятки снарядов по трем израильским позициям.

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