Поддерживала оккупантов и мечтала о победе РФ: украинку-поклонницу ''русского мира'' задержали во время бегства в Польшу

При попытке выезда в Польшу пограничники задержали гражданку Украины, поддерживавшую агрессию России против Украины. В своих соцсетях она размещала сообщения в поддержку "освободителей от нацизма", российского президента Владимира Путина и очень ждала прихода оккупантов в свой родной город.

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Однако бежать предательница почему-то решила не в любимую Россию, а в Польшу. Подробности рассказали в Государственной пограничной службе Украины.

Пограничники рассказали, что задержали гражданку Украины, пытавшуюся уехать в Польшу.

"С началом полномасштабного вторжения женщина поддерживала агрессию России против Украины. Однако, не дождавшись прихода "асвабадителей", она решила уехать в Польшу. Во время проверки ее страниц в соцсетях пограничники обнаружили сообщения с пророссийскими взглядами", - отметили в ГПСУ.

Судя по опубликованным на странице ГПСУ скриншотам, гражданка Украины поддерживала российское вторжение, распространяла тезисы, что Россия "борется с нацизмом в Украине" и очень ждала прихода оккупантов в свой город.

Ее не очень смущали безжалостные удары российских оккупантов по украинским городам, гибель гражданских украинцев, в том числе и детей на территории Украины - предательницу куда больше беспокоили "обстрелы Белгорода".

Однако почему-то бежать она собралась не в Россию, а на территорию Евросоюза.

"Правоохранители собрали достаточную доказательную базу и сообщили злоумышленнице о подозрении. Фигурантке избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", – сообщили в ГПСУ.

Напомним, СБУ задержала в Одесской области предательницу Украины, которая собирала средства для оккупантов. Предательница в своих постах по сбору средств указывала номер карточки своего родственника-оккупанта, ее родня воюет против Украины еще с 2016 года.

Также сотрудники Службы задержали изменницу из Снегиревки, которая расселяла оккупантов в дома украинцев.