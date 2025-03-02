Поддержка Трампа в США существенно упала: американцы отмечают ухудшение уровня жизни – The Hill

Уверенность американцев в способности президента их страны Дональда Трампа управлять экономикой стала уменьшаться. Как свидетельствуют последние социологические опросы, поддержка лидера страны существенно упала среди избирателей, потому что американцы испытывают ухудшение уровня жизни.

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Соответствующую подборку опросов собрали специалисты The Hill. Как отмечает издание, уверенность людей в способности президента руководить экономикой была самым важным вопросом на выборах 2024 года.

Сам Трамп признал рост инфляции, который начался с его приходом к власти, но "поторопился дистанцироваться от явления".

"Инфляция вернулась. Нет, вы подумайте: вернулась инфляция. И они сказали: "О, это Трамп", а ведь я не имел к этому никакого отношения", – цитирует издание интервью Трампа для Fox News, сделанное 1 марта.

Главными факторами, давящими на экономический рейтинг Трампа, является беспокойство относительно доступности рабочих мест и инфляция. Согласно опросу Gallup в конце февраля, только 42 процента американцев положительно оценивают экономическое руководство Трампа, а 54 процента – отрицательно.

По данным соцопроса группы Reuters/Ipsos, сделанного на прошлой неделе, одобрение управления экономикой Трампа также упало с 43 до 39 процентов. Причем 44 процента американцев считают, что ситуация с трудоустройством и работой развивается в неправильном направлении – а лишь 33 процента считают, что она движется правильно.

"Это заметно более низкий показатель по сравнению с началом первого срока Трампа на посту президента, когда его экономическое одобрение составляло 53 процента", – отмечает издание и добавляет, что пока действующий президент опережает своего предшественника (Байден ушел с должности с 34-процентной поддержкой).

Также опросы Reuters/Ipsos показали: 53 процента считают, что экономика на неправильном пути по сравнению с 30 процентами, которые считают, что она улучшается. 64 процента опрошенных считают, что стоимость жизни в США ухудшается, тогда как только 20 процентов считают, что улучшается.

Все опросы свидетельствуют, что потребительские настроения резко упали в феврале, снизившись на 10% по сравнению с январским показателем и почти на 16% по сравнению с прошлым годом.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия и Китай усилили усилия по вербовке федеральных служащих США, особенно работающих в сфере национальной безопасности. Что интересно – обе страны направили свои усилия на тех работников, которые недовольны политикой администрации Трампа.

Напомним, в начале февраля Трамп заморозил финансирование Агентства по международному развитию США USAID. Около сотни сотрудников отправили в неоплачиваемые отпуска или уволили, а само учреждение оказалось под угрозой поглощения Госдепом.

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