Поддержка Трампа неожиданно начала расти, а у Харрис решили использовать результаты медобследования

Кандидатка в президенты США от Демократической партии Камала Харрис теряет преимущество над республиканцем Дональдом Трампом, которое она имела в начале своей кампании. Сейчас вице-президент Штатов имеет 51% шансов на победу, тогда как в конце сентября этот показатель составлял 56%.

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Об этом говорится в прогнозе касательно выборов от The Hill and Decision Desk HQ (DDHQ). По состоянию на пятницу, 11 октября, Трамп лидировал в пяти из семи "колеблющихся" штатов, а Харрис – всего в двух. А в начале этого месяца Харрис имела преимущество над Трампом – четыре против трех штатов.

"Шансы бывшего президента Трампа на второй срок растут, и демократы волнуются", – говорится в статье.

В то же время в The Hill отмечают, что, во-первых, опросы могут быть просто неверными, и важные вопросы – аборты для Гаррис, иммиграция для Трампа – могут привести к более высокой явке для любого из кандидатов, чем прогнозируют социологи.

Во-вторых, сдвиги на один или два процентных пункта, даже в средних показателях опросов, могут являться статистическим "шумом", а не реальным доказательством изменений настроений избирателей. И в-третьих, опросы показывают только картину в определенный момент – еще есть время, чтобы новые события повлияли на мнение американцев.

"Тем не менее, основная тенденция за последнюю неделю или около того – это движение, с небольшим, но очевидным преимуществом, в сторону Трампа", – резюмировали в издании.

На фоне этого команда Камалы Харрис опубликовала результаты медицинского обследования вице-президента. Как пишет CNN, таким образом в Белом доме хотят создать контраст между 59-летней кандидаткой от Демократической партии и ее 78-летним соперником от Республиканской партии.

В письме врача Харрис Джошуа Симмонса указано, что вице-президент страдает сезонными аллергиями и крапивницей, а также имеет близорукость. Ее последний осмотр в апреле 2024 года, включая анализ крови, не выявил оснований для беспокойства.

Также Харрис, согласно письму, носит контактные линзы, иногда принимает лекарства от аллергии, соблюдает здоровую диету – не употребляет табак, а алкоголь пьет "только изредка и в умеренных количествах".

"Если подытожить, вице-президент Харрис находится в отличном здоровье. Она обладает физической и психической стойкостью, необходимой для успешного выполнения президентских обязанностей", – пишет ее врач.

В отличие от Харрис, Трамп обнародовал лишь ограниченную информацию о своем здоровье, в частности, письмо от врача Брюса Аронвальда от ноября 2023 года. В нем сказано, что "общее состояние здоровья Трампа отличное".

"Его физические обследования были в пределах нормы, а когнитивные обследования были исключительными", – говорится в письме Аронвальда. Полная медицинская карта Трампа пока не была обнародована.

Как сообщал OBOZ.UA, в семи ключевых штатах США, которые могут определить результат президентских выборов, избиратели отдают предпочтение Дональду Трампу над Камалой Харрис в вопросах решения войны в Украине и кризиса на Ближнем Востоке. Так, 50% избирателей считают, что Трамп лучше справится с российской агрессией в Украине, тогда как только 39% поддержали Харрис.

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