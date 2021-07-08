Под завалами дома во Флориде нашли более 50 жертв. Видео

В среду, 7 июля, количество жертв обрушения 12-этажного дома в округе Майами-Дейд на юге Флориды (США) возросло до 54. Трагедия произошла 24 июня.

Спасатели заявили родственникам пропавших без вести, что больше нет надежды найти выживших под завалами, сообщает АР. Бригады переключили свои усилия на поиски останков (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"На данный момент мы действительно исчерпали все возможные варианты поисково-спасательной миссии", – заявила на пресс-конференции мэр Майами Дейд Даниэлла Левин Кава.

Она уточнила, что в среду было обнаружено еще восемь тел, в результате чего число погибших достигло 54. Всего 33 погибших были опознаны, а 86 человек до сих пор числятся пропавшими без вести.

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Помощник начальника пожарной охраны Майами Дейд Райд Джадалла сказал семьям на частном брифинге, что экипажи прекратят использовать собак-спасателей и подслушивающие устройства, но продолжат поиск их пропавших близких.

По словам Джадалла, в отличие от некоторых обрушений, которые создают W-образные пространства, где люди могут выжить, "блинный обвал", подобный тому, что произошел в Surfside, не оставляет пространства, чтобы выжить.

Напомним, что 24 июня произошло ЧП с многоэтажным жилым зданием Champlain Towers в прибрежном городке Серфсайд. В этом доме – более 130 квартир, из которых полностью уничтожены около 55. Там жили в основном еврейские семьи местных хасидов.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, выживший во время обрушения дома во Флориде Стив Розенталь рассказал, что ему чудом удалось спастись. Он говорил, что услышал громкий звук, похожий на гром, а потом комната начала дрожать.