В МИД Румынии вызвали представителя России из-за падения обломков "Шахедов" на территории страны

Министерство иностранных дел Румынии вызвало "на ковер" временную поверенную в делах посольства Российской Федерации в Бухаресте Елену Копнину. Причина – падение на территории округа Тулча фрагментов дронов-камикадзе "Шахед", использованных российскими оккупантами при атаках на украинскую портовую инфраструктуру.

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Копнину попросили явиться в МИД 25 июля. Об этом сообщило национальное информационное агентство Румынии Agerpres со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства.

Представитель МИД выразил россиянке "решительный протест" и осудил неоднократные обстрелы армией РФ гражданской инфраструктуры Украины, потребовав их немедленного прекращения.

Он напомнил, что атаки на гражданские цели – это военное преступление. Также "подчеркнул безответственный характер военных ударов, в том числе в непосредственной близости от границы Румынии, которые ставят под угрозу национальную безопасность".

В МИД Румынии также напомнили об исключительной ответственности Российской Федерации за серьезное ухудшение безопасности в Черном море в результате полномасштабной войны против Украины.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ранее в Румынии нашли обломки российских дронов, которые в ночь на 25 июля во время атаки РФ на Украину пересекли границу. Фрагменты трех БПЛА обнаружили в районе села Плауру на румынском берегу напротив Измаила.

– Украинские военные сообщали, что в ту ночь уничтожили 25 из 38 дронов-камикадзе. Еще три российских БПЛА были локационно потеряны после пересечения ими границы с Румынией.

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