Под лавиной в Альпах погибли экс-глава банка Raiffeisen с женой
Бывший руководитель банка Raiffeisen в Южном Тироле (Италия) Михаэль Грюнер и его жена погибли в результате схода лавины в районе горнолыжного курорта Шнальсталь в Альпах.
Как сообщает ORF, лавина похоронила супружескую пару на высоте около 2200 метров.
Спасатели сразу начали поиски пострадавших, но нашли обоих уже мертвыми.
Грюнер считался опытным горнолыжником, в последние годы он даже поднимался на вершины Гималаев.
Как сообщал OBOZREVATEL, в результате схода лавины в Альпах в 2016 году погибло шесть человек.
Лавина сошла на высоте более 3000 метров в Монте Невос в Южном Тироле, у границы с Австрией.