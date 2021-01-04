Под лавиной в Альпах погибли экс-глава банка Raiffeisen с женой

Бывший руководитель банка Raiffeisen в Южном Тироле (Италия) Михаэль Грюнер и его жена погибли в результате схода лавины в районе горнолыжного курорта Шнальсталь в Альпах.

Как сообщает ORF, лавина похоронила супружескую пару на высоте около 2200 метров.

Спасатели сразу начали поиски пострадавших, но нашли обоих уже мертвыми.

Грюнер считался опытным горнолыжником, в последние годы он даже поднимался на вершины Гималаев.

Как сообщал OBOZREVATEL, в результате схода лавины в Альпах в 2016 году погибло шесть человек.

Лавина сошла на высоте более 3000 метров в Монте Невос в Южном Тироле, у границы с Австрией.