Під лавиною в Альпах загинули ексглава банку Raiffeisen з дружиною

Колишній керівник банку Raiffeisen у Південному Тіролі (Італія) Міхаель Грюнер та його дружина загинули унаслідок сходження лавини в районі гірськолижного курорту Шнальсталь у Альпах.

Як повідомляє ORF, лавина поховала подружню пару на висоті близько 2200 метрів.

Рятувальники відразу почали пошуки постраждалих, але знайшли обох уже мертвими.

Грюнер вважався досвідченим гірськолижником, в останні роки він навіть підіймався на вершини Гімалаїв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, унаслідок сходження лавини в Альпах у 2016 році загинуло шестеро осіб.

Лавина зійшла на висоті понад 3 тисячі метрів у Монте Невос у Південному Тіролі, біля кордону з Австрією.