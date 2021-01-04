Під лавиною в Альпах загинули ексглава банку Raiffeisen з дружиною
Колишній керівник банку Raiffeisen у Південному Тіролі (Італія) Міхаель Грюнер та його дружина загинули унаслідок сходження лавини в районі гірськолижного курорту Шнальсталь у Альпах.
Як повідомляє ORF, лавина поховала подружню пару на висоті близько 2200 метрів.
Рятувальники відразу почали пошуки постраждалих, але знайшли обох уже мертвими.
Грюнер вважався досвідченим гірськолижником, в останні роки він навіть підіймався на вершини Гімалаїв.
Як повідомляв OBOZREVATEL, унаслідок сходження лавини в Альпах у 2016 році загинуло шестеро осіб.
Лавина зійшла на висоті понад 3 тисячі метрів у Монте Невос у Південному Тіролі, біля кордону з Австрією.