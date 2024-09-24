'Под красивыми словами скрывается простая суть': в Германии 'разнесли' китайский план мира и указали на угрозы для Европы

Глава комитета немецкого парламента по вопросам обороны Маркус Фабер заявил, что Китай может воспользоваться проведением ежегодной Генеральной Ассамблеи ООН, чтобы протолкнуть свой план прекращения российско-украинской войны. Пекин намерен использовать неопределенность накануне президентских выборов в США.

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Ссылаясь на аудиторию ООН и якобы поддержку многими странами глобального Юга бразильско-китайской инициативы, Китай может предложить план для прекращения войны с конкретными мерами и сроками. Об этом Фабер заявил Defence Network.

По мнению главы Комитета обороны немецкого Бундестага, на самом деле китайский план мира угрожает Европе. Фабер подчеркнул, что на этот раз Генеральная Ассамблея может стать началом тектонических сдвигов, непосредственно влияющих на европейцев. Однако Пекин не будет продвигать свою инициативу, как "китайский план".

Вместо этого будет подчеркиваться, что с мирной инициативой выступает Глобальный Юг или даже "мировое большинство". Фабер объяснил, что для этого Китай может сформировать своеобразную "основную группу", которую можно было бы быстро расширить, включив в нее другие государства из Африки, Латинской Америки и Азии или региональных международных организаций.

Глава Комитета обороны Бундестага предупреждает, что инициатива Китая не будет учитывать интересы Европы и, как следствие, Украины, руководство которой настойчиво отстаивает свою версию справедливого мира, основанного на Уставе ООН.

"Китайская Народная Республика не имеет интересов к Украине. Руководству Пекина безразлично, будет ли Украина существовать завтра. Для Китая важна только собственная выгода. Китай занимается исключительно собственными интересами. Мы должны это уже понять. И это не только здесь, на Ближнем Востоке или на Тайване", – заявил Маркус Фабер.

Также немецкий политик прогнозирует, что китайский план будет содержать много хороших слов, в том числе ссылок на Устав ООН. Но под красивыми словами Пекина скрывается попытка заморозить войну.

"Прежде всего, план Пекина выгоден России. Ведь он подрывает все усилия Украины по организации большого мирного саммита, на котором были бы оговорены условия мира на континенте с участием Киева, Москвы и других заинтересованных государств, на котором можно обсудить условия мира на континенте", – отметил Фабер.

При этом он добавляет, что китайский план не предусматривает победу РФ, как это изображает кремлевская пропаганда, отказа от легитимных украинских территорий или немедленного снятия западных санкций. По мнению Фабера, китайский план состоит в том, чтобы "не потерять Россию в войне, главным бенефициаром которой Китай является уже давно". Также представитель Бундестага заявил, что продвижение китайского плана станет большим внешнеполитическим успехом для Китая. Таким образом Пекин закрепит за собой роль лидера Глобального Юга, нивелировав влияние Запада и создав "коалицию большинства", лояльную к себе в российско-украинском урегулировании.

Фабер подчеркнул, что в таких условиях страны Европы должны не допустить ультиматума сторонам конфликта, особенно жертве агрессии. Для этого европейские лидеры обязаны предоставить Украине ту помощь, в которой страна нуждается, чтобы у мира появился шанс предотвратить мировой порядок китайского образца.

Напомним, в министерстве иностранных дел Китая заявили, что "обеспокоены" вероятностью дальнейшей эскалации в Украине. Пекин считает, что получение Украиной разрешения на применение западного оружия по территории России ухудшит ситуацию.

Ранее сообщалось, что большинство украинцев не доверяют Китаю как посреднику при возможных переговорах между Украиной и Россией, – так ответили 62% респондентов. Также 62% уверены, что гарантии безопасности со стороны других стран смогут обезопасить Украину от возможной агрессии России в будущем.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Казахстана Касым-Жомар Токаев похвалил мирный план Китая и Бразилии. Также он выдал, что в военном отношении Россия "непобедима" и предупредил, что дальнейшая эскалация приведет к непоправимым последствиям для всего человечества.

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