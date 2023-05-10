Под кодовым названием 'Змея': ФБР обнаружило шпионскую программу, которую РФ 20 лет использовала для похищения документов стран НАТО

Федеральное бюро расследований США совместно с прокуратурой Восточного округа Нью-Йорка нейтрализовали главный вирус кибершпионажа ФСБ РФ в координации с несколькими иностранными правительствами. С помощью вредоносного программного обеспечения под кодовым названием "Змея" спецслужбы страны-агрессора в течение почти 20 лет похищали конфиденциальные документы из сотен компьютерных систем по меньшей мере в 50 странах, входящих в НАТО.

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Нейтрализовать вредоносное ПО удалось в рамках санкционированной судом операции под кодовым названием MEDUSA. Об этом сообщает Министерство юстиции США.

Операция MEDUSA отключила вредоносное программное обеспечение Snake (Змея) на скомпрометированных компьютерах с помощью созданного ФБР инструмента PERSEUS, который выдавал команды, заставляющие вредоносное ПО перезаписывать свои жизненно важные компоненты. В США операция была проведена ФБР в соответствии с ордером на обыск, выданным мировым судьей США Шерил Л. Поллак для Восточного округа Нью-Йорка, который разрешал удаленный доступ к скомпрометированным компьютерам. Для жертв за пределами Соединенных Штатов ФБР взаимодействует с местными властями, чтобы предоставить как уведомление о заражении ПО в странах этих властей, так и рекомендации по устранению проблемы.

По словам генерального прокурора США Меррика Гарланда, министерство юстиции совместно с международными партнерами ликвидировало глобальную сеть зараженных вредоносным ПО компьютеров, которые российское правительство использовало в течение почти 20 лет для ведения кибершпионажа, в том числе против союзников США по НАТО.

Примечательно, что Россия использовала сложную вредоносную программу для кражи конфиденциальной информации, отмывая ее через сеть зараженных компьютеров в США в циничной попытке скрыть свои преступления.

Напомним, российские спецслужб РФ используют сервис знакомств Tinder для вербовки военных и политиков Германии. Путем построения отношений с влиятельными лицами шпионки надеются получить нужную им информацию.

Ранее сообщалось, что хакеры взломали данные сотрудника ГРУ РФ Сергея Моргачева. Он родился в Киеве, но всю жизнь работает на Москву, в частности курирует хакерскую группировку, которая в 2016 году взломала сервера Демократической партии США.