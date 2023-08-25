Под флагом Сирии: РФ могла отправить в Ливан 6 тыс. тонн ворованного в Украине зерна
Российская Федерация, вероятно, направила в Ливан похищенные партии украинской кукурузы. Украина уже получила информацию об этом инциденте и приняла необходимые меры.
Об этом сообщает агентство Reuters. Зерно было украдено со складов в оккупированной части Запорожской, Николаевской и Херсонской областей.
В источнике указывается, что украинское посольство призвало ливанские власти не разрешать сирийскому государственному судну ставить якорь в порту Триполи. Речь идет о судне с названием "Финикия" (Finikia), которое передвигается по международным водам под флагом Сирии.
Накануне корабль покинул временно оккупированный Севастополь и сейчас следует вдоль побережья Турции, мимо греческого острова Родос.
В источнике говорится, что украинская сторона передала информацию властям Бейрута о том, что на борту судна находится 6000 тонн кукурузы. Зерно, предположительно, было похищена российскими военными с складов, расположенных в оккупированных частях Запорожской, Николаевской и Херсонской областей.
Все это является нарушением международного права.
Власти Ливана сначала воздерживались от комментариев журналистам, однако позже министр экономики высказался о том, что у него нет официальной ноты протеста от Киева. Он отметил, что в прошлом такие обращения имели место быть, но новых обращений от украинской стороны не поступало.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, 16 августа первое судно воспользовалось временным коридором для торговых судов в порты Великой Одессы и с них. Так, контейнеровоз JOSEPH SCHULTE (флаг Гонконга) вышел из порта "Одесса".
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