Под флагом Сирии: РФ могла отправить в Ливан 6 тыс. тонн ворованного в Украине зерна

Российская Федерация, вероятно, направила в Ливан похищенные партии украинской кукурузы. Украина уже получила информацию об этом инциденте и приняла необходимые меры.

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Об этом сообщает агентство Reuters. Зерно было украдено со складов в оккупированной части Запорожской, Николаевской и Херсонской областей.

В источнике указывается, что украинское посольство призвало ливанские власти не разрешать сирийскому государственному судну ставить якорь в порту Триполи. Речь идет о судне с названием "Финикия" (Finikia), которое передвигается по международным водам под флагом Сирии.

Накануне корабль покинул временно оккупированный Севастополь и сейчас следует вдоль побережья Турции, мимо греческого острова Родос.

В источнике говорится, что украинская сторона передала информацию властям Бейрута о том, что на борту судна находится 6000 тонн кукурузы. Зерно, предположительно, было похищена российскими военными с складов, расположенных в оккупированных частях Запорожской, Николаевской и Херсонской областей.

Все это является нарушением международного права.

Власти Ливана сначала воздерживались от комментариев журналистам, однако позже министр экономики высказался о том, что у него нет официальной ноты протеста от Киева. Он отметил, что в прошлом такие обращения имели место быть, но новых обращений от украинской стороны не поступало.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, 16 августа первое судно воспользовалось временным коридором для торговых судов в порты Великой Одессы и с них. Так, контейнеровоз JOSEPH SCHULTE (флаг Гонконга) вышел из порта "Одесса".

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