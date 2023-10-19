Почти семь из десяти человек в мире поддерживают помощь Украине: результаты опроса

Поддержку Украины на фоне полномасштабной войны, развязанной Россией, одобряет большинство жителей из 30 стран и территорий (кроме Мексики). Опрос показал, что почти семь из десяти человек в мире считают, что их правительства должны помогать Украине.

Речь идет о социологическом исследовании GlobeScan, проведенном в июле и августе 2023 года. Оно охватило почти 30 000 человек в 30 странах и территориях, сообщается на сайте Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива.

В среднем 29% респондентов в этих странах полностью согласны с тем, что их правительства должны поддерживать Украину, которая защищается от российской агрессии. Еще 40% – скорее согласны. Лишь 11% "категорически не согласны" и 20% "скорее не согласны".

Видео дня

Больше всего поддерживают Украину жители Португалии (86%), Швеции (81%), Австралии (80%), Великобритании (79%) и Канады (78%). Мексиканцы меньше всего хотят, чтобы их правительство поддерживало Украину (46%), далее следуют колумбийцы (51%), индонезийцы (54%), саудиты (55%) и перуанцы (55%).

В Соединенных Штатах Америки за то, чтобы их правительство поддерживало Украину, выступают 70%. В Германии – 66%.

"В целом жители стран Европы и Северной Америки, которые были включены в опрос, обычно больше поддерживают Украину, тогда как жители Латинской Америки выражают наименьшую поддержку", – сделали вывод эксперты.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– Исследование Flash Eurobarometer о проблемах и приоритетах ЕС на 2023 год, проведенное в августе в 27 государствах-членах Европейского Союза, показало, что европейцы поддерживают помощь Украине. 71% респондентов выступил за введение экономических санкций против России.

– Опрос КМИС, который был проведен в нашей стране в конце сентября – начале октября, показал: абсолютное большинство украинцев (80%) уверено, что никакие территориальные уступки для достижения мира не допустимы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!