Тезис о том, что Израиль защищают все, а нас никто, не выдерживает никакой критики, а лишь отображает розовый мир, в котором живёт часть общества.

У Израиля есть юридический союзник, подписаны соответствующие договорённости. У Украины такого нет и, скорее всего, не будет. Союз Израиля и Запада формировался в уникальных исторических и политических обстоятельствах, которых не было в Украине. Сравнивать обе страны не нужно и вредно. История наших взаимоотношений с Западом и нашей внешней политики была совершенно другой, нежели история Израиля и Ближнего Востока. Даже если убрать фактор военного договора, Запад не будет защищать Украину также, как Израиль, поскольку политически ему это не выгодно, о чем нам последовательно говорят с 2022 года. Риски войны с РФ оцениваются там как высокие и катастрофические. Убедить в обратном мы их не смогли и вряд ли сможем. В ситуации с Израилем и Ираном такого не было: все знали, что иранцы будут пытаться избегать большой эскалации и что они отвечали на удар по своему консульству, а риска ядерной войны не было и близко. Страны Запада традиционно любят играть в управление кризисами. На сегодняшний день их повестка выглядит так: контролируемая эскалация, локализация войны и сдерживание. Уже много лет они действуют именно по этой схеме. Можно много дискутировать о том, почему так получилось, но это сегодняшняя реальность. Соответственно, прямое вовлечение в войну против РФ через защиту нашего неба "по израильской модели" будет происходить либо в управляемом ключе в рамках политического решения, которое на Западе могут принять в какой-то перспективе, либо вообще не произойдёт, ибо смотри п.2.

Я убеждён, что при другой администрации в Штатах было бы тоже самое, так что дело не в Байдене или Трампе, а в общей американской повестке, выборах и позиции американских союзников, которую Белый Дом должен учитывать, хотят они этого или нет.