Zginęła

Пошли польские эксперты объяснять, почему они не могли сбить ракету над своей территорией. Мол, и обломки упали бы на польских фермеров, и пришлось бы закрывать территорию для полетов, и белорусы с россиянами только и ждут, чтобы польское ПВО засветило свои радары в пограничные. И вообще, ну вы понимаете. 39 секунд – это даже до Варшавы не долететь.

Далее текст на языке оригинала.

З "експертної" точки зори мабуть так воно і є. Ось я тільки не розумію, нащо озброювати свою армію з ніг до голови і робити вигляд, що народжується нова супер-держава в центрі Європи, якщо ти просто ссиш?

В прикордонних регіонах з Україною вже давно ніхто не літає. Чи вночі дуже популярний маршрут для приватних літаків Хельм-Перемишль? Ну для кого ця аргументація?

Про уламки на голови мирних міст. А починаючи з якого проникнення довелось би таки стріляти в ракету. Ось вона летить і чомусь здуріла - електроніка з пральної машини дала збій і ракета полетіла прямо у Варшаву. І десь над підльоті до Варшави доводиться приймати важке рішення і таки стріляти. Будете приймати рішення чи не треба ескалювати?

Про тримання у секреті системи ППО та радарів. Невже хтось думає, що за такої кількості російських агентів та всяких польських фермерів особливо у прикордонні з Білоруссю, у росіян нема розуміння, де які системи ППО? Та весь Калінінград тільки для цього і тримають, щоб мати змогу слідкувати за поляками і ко. В цьому і є сенс цього військового округу.

Просто нема політичної волі збивати. Нема. Ось в України є політична воля обстрілювати Росію, щоб росіяни почали відчувати війну на своїй території. В України нарешті є політична воля запускати дрони по Придністров'ю (повірте, там ще буде все спалено). Навіть в Кучми була політична воля допомогти Македонії зброєю, щоб там не почалась війна. В Ющенка була політична воля допомогти зброєю Грузії під час війни з росіянами.

А тут політичної волі нема. Якби політична воля була, то навпаки поляки б чекали, що на їх території щось залетить, тільки щоб показати росіянам, що з ними не треба жартувати. Як тоді зробив Ердоган. Скажу навіть більше – навіть на підльоті до польської території вони б збивали російські ракети ще над територією України. Потім би вибачались перед Україною (окей, вибачаємо), і висилали б ноту протеста росіянам, що їх ракета летіла в бік Польщі. Але коли політичної волі нема, то все стає дуже складно, і експерти змушені писати кілотонни текстів, чому збити було просто не можливо. А 39 секунд – це ще не ескалація і навіть не проникнення

Нагадаю, як на початку війни російський безпілотник Стріж Ту-141 летів через всю Україну до кордону з Румунією, потім летів там до кордону з Угорщиною, далі йшов в прикордонні аж до Хорватії, де спокійно долетів і гепнувся десь посеред столиці, коли закінчилось пальне. Тоді ППО трьох країн НАТО пильно дивились за ними і сподівались, що якось минеться. Минулось. Тоді теж ne zginęła і якось минулось.