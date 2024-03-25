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Антон Павлушко
Антон Павлушко
Активист, Мюнхен

Блог | Почему на самом деле Польша не сбила российскую ракету

Почему на самом деле Польша не сбила российскую ракету

Zginęła

Пошли польские эксперты объяснять, почему они не могли сбить ракету над своей территорией. Мол, и обломки упали бы на польских фермеров, и пришлось бы закрывать территорию для полетов, и белорусы с россиянами только и ждут, чтобы польское ПВО засветило свои радары в пограничные. И вообще, ну вы понимаете. 39 секунд – это даже до Варшавы не долететь.

Далее текст на языке оригинала.

З "експертної" точки зори мабуть так воно і є. Ось я тільки не розумію, нащо озброювати свою армію з ніг до голови і робити вигляд, що народжується нова супер-держава в центрі Європи, якщо ти просто ссиш?

В прикордонних регіонах з Україною вже давно ніхто не літає. Чи вночі дуже популярний маршрут для приватних літаків Хельм-Перемишль? Ну для кого ця аргументація?

Про уламки на голови мирних міст. А починаючи з якого проникнення довелось би таки стріляти в ракету. Ось вона летить і чомусь здуріла - електроніка з пральної машини дала збій і ракета полетіла прямо у Варшаву. І десь над підльоті до Варшави доводиться приймати важке рішення і таки стріляти. Будете приймати рішення чи не треба ескалювати?

Про тримання у секреті системи ППО та радарів. Невже хтось думає, що за такої кількості російських агентів та всяких польських фермерів особливо у прикордонні з Білоруссю, у росіян нема розуміння, де які системи ППО? Та весь Калінінград тільки для цього і тримають, щоб мати змогу слідкувати за поляками і ко. В цьому і є сенс цього військового округу.

Просто нема політичної волі збивати. Нема. Ось в України є політична воля обстрілювати Росію, щоб росіяни почали відчувати війну на своїй території. В України нарешті є політична воля запускати дрони по Придністров'ю (повірте, там ще буде все спалено). Навіть в Кучми була політична воля допомогти Македонії зброєю, щоб там не почалась війна. В Ющенка була політична воля допомогти зброєю Грузії під час війни з росіянами.

А тут політичної волі нема. Якби політична воля була, то навпаки поляки б чекали, що на їх території щось залетить, тільки щоб показати росіянам, що з ними не треба жартувати. Як тоді зробив Ердоган. Скажу навіть більше – навіть на підльоті до польської території вони б збивали російські ракети ще над територією України. Потім би вибачались перед Україною (окей, вибачаємо), і висилали б ноту протеста росіянам, що їх ракета летіла в бік Польщі. Але коли політичної волі нема, то все стає дуже складно, і експерти змушені писати кілотонни текстів, чому збити було просто не можливо. А 39 секунд – це ще не ескалація і навіть не проникнення

Нагадаю, як на початку війни російський безпілотник Стріж Ту-141 летів через всю Україну до кордону з Румунією, потім летів там до кордону з Угорщиною, далі йшов в прикордонні аж до Хорватії, де спокійно долетів і гепнувся десь посеред столиці, коли закінчилось пальне. Тоді ППО трьох країн НАТО пильно дивились за ними і сподівались, що якось минеться. Минулось. Тоді теж ne zginęła і якось минулось.

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