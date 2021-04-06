Своими действиями и высказываниями левые радикалы создают такую картинку, что она не нуждается в преображении российской дезинформацией

В самом конце марта в американском издании The Hill было опубликовано заявление, сделанное 27 общественными организациями преимущественно левого толка. Авторы письма резко осудили "безрассудную риторику" Джо Байдена в адрес Владимира Путина и призвали к "энергичному продолжению" конструктивных двусторонних переговоров "для решения явных и непосредственных угроз гонки ядерных вооружений, которые никогда еще не были столь очевидны", пишет Ксения Кириллова для dsnews.ua.

Среди подписантов названы относящие себя к "прогрессивному" крылу политического спектра группы, в том числе Justice Democrats, Blue America, Our Revolution и Demand Progress. Один из авторов обращения, исполнительный директор организации "Прогрессивные демократы Америки" Алан Мински и вовсе заявил, что "рядовые члены прогрессивной базы Демократической партии не заинтересованы в воинственной внешней политике по отношению к Путину или России".

Пророссийские взгляды крайне левых американских движений не должны удивлять. У "прогрессистов", анархистов и социалистов пока не выявлено таких явных организационных связей с российскими организациями, как, допустим, у крайне правых (если, конечно, не считать давнего, еще со времен Коминтерна, романа с Москвой), однако они являются одной из неизменных целевых аудиторий российской пропаганды. Прекрасной иллюстрацией здесь может служить обвинительное заключение спецпрокурора США Роберта Мюллера в адрес 13 россиян, обвиняемых во вмешательстве в выборы в США 2016 года. Согласно заключению, российская "фабрика троллей" создавала страницы организаций, ратующих за иммиграцию, важность жизней афроамериканцев ("Blacktivists"), мусульманских и христианских групп и так далее, которые затем стравливали американцев между собой. При этом страницы, созданные от имени левых организаций, были призваны как создать пугающую "картинку", дискредитирующую Демпартию в глазах консервативных избирателей, так и направить "прогрессистов" в нужное Москве русло.

Похожая ситуация повторилась и на следующих выборах. В сентябре прошлого года в журнале Politico появилась статья, детально рассказывающая об особенностях российского вмешательства в 2020 году со ссылками на американских экспертов по безопасности. Основными целевыми группами, на которые направлена дезинформация, в ней были названы консервативные избиратели и "прогрессивные" демократы, которых Россия стремилась отговорить от поддержки "умеренного" кандидата Джо Байдена. Как и в преддверье прошлых президентских выборов, работа часто велась "под чужим флагом", от имени американских граждан – с той лишь разницей, что вместо реальных американцев профили, с которых распространялась дезинформация, были созданы виртуально, с помощью искусственного интеллекта.

Кроме этого, российские пропагандисты старались привлекать реальных западных журналистов-фрилансеров, которые как публиковали свои материалы на аффилированных с Россией сайтах, так и пытались пробиться на независимые платформы. Переход к собственно "предвыборному" контенту также осуществлялся постепенно. Нередко созданные россиянами аккаунты изначально распространяли не связанную с выборами информацию, и лишь потом, набрав солидное число подписчиков, начинали внушать им те или иные электоральные предпочтения. Однако суть деятельности осталась прежней – попытка воздействовать не только на правых любителей конспирологических теорий, но и на негативно настроенных к истеблишменту "прогрессистов".

При этом, несмотря на организационную самостоятельность, у американских левых тоже есть свои авторитеты среди россиян. Так, среди "прогрессистов" весьма популярен российский марксист, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета Александр Бузгалин, часто выступающий на RT и рассказывающий о достоинствах "красного проекта". Канал RT вообще пользуется уважением у американских левых, что понимает и его главный редактор Маргарита Симоньян. В самом начале разгоревшихся в прошлом году протестов BLM в передаче "Своя правда" на НТВ она пламенно поддержала протестующих, доказывая, что у них не было иного способа быть услышанными, кроме как спалить несколько полицейских участков и разгромить пару телеканалов.

Можно выделить несколько причин повышенной восприимчивости американских левых к российской пропаганде.

Во-первых, среди американских крайне левых достаточно много анархистов, для которых государство в принципе, а особенно американское, является едва ли не абсолютным злом. Большинство людей таких взглядов негативно относятся к любым государственным органам, видя в них механизм репрессий и принуждения. К тому же не только черные активисты, но и белые левые анархисты и радикал-социалисты уверены в расистском и неправовом характере американского государства. Представители движения "Антифа", к примеру, нередко заявляют, что "американское государство не имеет права на существование" и представляет собой репрессивную машину угнетения. Приход к власти Дональда Трампа в 2016 году лишь подкрепил это убеждение.

Из этого вытекает тотальное недоверие к любым действиям властей и повышенный запрос на любую критическую информацию о них, которую с радостью готовы предоставлять RT и другие российские СМИ. Во-вторых, тезис о деструктивном характере американского государства автоматически вызывает у американских левых чувство вины перед его "жертвами", к которым они относят и Россию. Если добавить к этому традиционную для либералов миролюбивость во внешней политике, граничащую с пацифизмом, становится понятной их нервная реакция на любое обострение внешнеполитической ситуации.

В-третьих, демократы вообще, и особенно их левое крыло, больше всех в США боятся возможности ядерной войны, что также прямо следует из обращения. В-четвертых, многие из крайне левых искренне симпатизируют Советскому Союзу и до сих пор считают Россию его идеологическим наследником.

До недавнего времени использование левых радикалов было не столь выгодным для иностранных акторов, как правых. Благодаря своим анархистским взглядам и неприятию государства как такового, они долгое время не имели поддержки в политическом спектре Америки, и не стремились лоббировать свои интересы через властные каналы. Если мы вспомним протесты и беспорядки в Фергюсоне во времена Барака Обамы, становится ясным, что даже Демократическая партия не воспринималась ими как "своя", и многие из них не считают ее таковой до сих пор. Соответственно, возможности влияния на властные решения у этих людей также были очень ограничены.

Американцы крайне левых взглядов привыкли выражать свои убеждения на улицах, но всегда предпочитали держаться подальше от реальной политики. Благодаря своим нападкам на государственные символы (к примеру, привычку сжигать американские флаги) это движение до недавнего времени оставалось весьма маргинальным.

Подобная ситуация, похоже, вполне устраивала и демократический истеблишмент, довольный тем, что естественно растущий запрос на социальную справедливость канализуется в довольно деструктивную, а потому непопулярную в народе форму. Анархисты и крайние социалисты не стремились во власть, а потому не составляли конкуренцию "умеренным" политикам, однако их удобно было использовать для массовых протестов.

Однако приход к власти Дональда Трампа изменил эту ситуацию. С одной стороны, он консолидировал и радикализовал левое движение, но при этом сблизил его с Демпартией. В результате вчерашние маргиналы не только влились в ряды демократов, но и почувствовали, что партия нуждается в них, и за их поддержку в критический момент готова пойти на поводу даже у самых радикальных требований улицы. Так и не став по-настоящему популярным в американском обществе в целом, левое движение заметно усилило свои позиции среди демократов, а понятие экстремизма значительно сместилось по сравнению с тем, что наблюдалось еще несколько лет назад.

В результате работа с "прогрессистами" стала намного более перспективной в глазах Кремля. При этом зачастую левые радикалы своими действиями и высказываниями создают такую картинку, что она не нуждается в преображении российской дезинформацией, и россияне лишь стараются донести ее до максимального количества представителей консервативной аудитории. Это тоже делает их крайне удобной целью в глазах Москвы.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.