ТО ХТО Ж КОГО ЗРАДИВ ?

Це (якщо я не помиляюсь) командувач Корпусом спеціальних операцій Афганістана генерал Самі Садат.

Солдати та офіцери генерала Самі Садата за тиждень боїв відбили майже 400 атак і вилазок талібів в Нахрі-Сараж, Навл-Баракзаї і у передмісті Лашкаргаха.

Ті ж війська завдавали потужних контрударів Талібану. Так, наприклад, наприкінці травня афганські силовики знищили муллу Абдул Рахім Захіра, тіньового талібського губернатора повіту Нахрі-Сараж та Сарахшана- ключового польового командир "Талібану" у провінції Гельманд.

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І це ще не все…

І ось тепер генерал Садат у американському (!!) виданні NYT, фактами відповідає Байдену та всім іншим на найпопулярніше запитання:

А чого це афганська армія так швидко здалася талібам?

Генерал фактажем нагадує і наполягає:

Здалися, бо американці їх кинули, порушивши всялякі логістичні зв'язки між місцевими військовими та силами США.

А ще поразку урядових сил генерал Самі Садат пояснює ... КОРУПЦІЄЮ на чолі з "великим реформатором" та президентом-втікачем країни Ашрафом Гані:

"Це дійсно наша національна трагедія. Багато з наших лідерів, у тому числі і в збройних силах, були призначені через особисті зв'язкі, а не через їх професійність. Ці призначення спричинили руйнівний вплив на національну армію, тому що лідерам не вистачало військового досвіду, щоб бути ефективними або вселяти впевненість і довіру у бійців, яких просили ризикувати своїм життям. Збої в постачанні продовольчими пайками і паливом - результат убогого і корупційного розподілу контрактів - підірвали моральний дух моїх військ ..."

Про бої у останні часи з талібами:

"Останні дні боїв були сюрреалістичними. Ми вели інтенсивні наземні перестрілки проти талібів, коли американські винищувачі кружляли над нашими головами, фактично як глядачі. Наше відчуття покинутості і зради могло зрівнятися тільки з розчаруванням, яке американські пілоти відчували та передавали нам - будучи вимушено стати лише свідками наземної війни, але очевидно, нездатними нам допомогти. Під вогнем талібів мої солдати чули літаки і питали, чому вони не забезпечують підтримку з повітря. Бойовий дух був зруйнований. По всьому Афганістану солдати припинили бойові дії."

І висновок генерала Садата:

"Нас зрадили політики і президенти. Це була не тільки афганська війна- це була міжнародна війна, в якій брали участь безліч військових. Було б неможливо, щоб лише одна наша армія взялася за справу і боролася. Не було воєнної поразки, але вона відбулася через політичну зраду."

Я не раджу прочитати цю статтю у NYT Мустафі Найєму- йому все одно як зманіпулювати і виправдати тих, чиї інтереси насправді йому близькі!)

Цей текст варто осмислити тим, хто ще вірить у байки - нам поможуть "міжнародні партнери"!

Окрім нас нам ніхто не допоможе- реальний приклад Афганістана є свідченням!

Якіх ще вам свідчень невистачає, га?!)

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