Победа или поражение? 20 лет войны в Афганистане в главных цифрах
31 августа США намерены полностью завершить свое присутствие в Кабуле. Таким образом закончится самая длительная военная кампания в истории Америки.
Какова же реальная цена этой войны? OBOZREVATEL собрал главные цифры о 20-летней операции в Афганистане.
- 2001
Этот год – начало военной операции США в Афганистане. А поводом для объявления войны стал крупнейший в истории по числу жертв теракт 11 сентября 2001 года.
Тогда группы террористов захватили четыре рейсовых пассажирских самолета, два из которых были направлены в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Третий лайнер был направлен в здание Пентагона близ Вашингтона. Четвертый самолет упал на поле штата Пенсильвания.
Президент США Джордж Буш-младший отправил войска в Афганистан, чтобы захватить участников "Аль-Каиды", организовавших нападение, и заодно освободить страну от талибов.
- 2 977
Именно столько невинных людей погибло в результате теракта 11 сентября 2001 года.
- 2014
Год, когда президент Барак Обама заявил о постепенном выводе большей части американских войск из Афганистана: согласно плану, он должен был завершиться к 2016 году. На смену военной операции "Несокрушимая свобода" пришла "Решительная поддержка" – небоевая операция, целью которой было обучить афганских солдат.
- 20
Столько лет американские войска находятся в Афганистане. Это делает афганскую кампанию самой длительной в истории США.
- 4
Количество американских президентов, которые возглавляли афганскую операцию Штатов.
- 800 000
Число американских военнослужащих, которые служили в Афганистане с октября 2001 года.
- 47 245
Потери среди афганского мирного населения.
- 51 191
Приблизительное количество убитых боевиков "Талибана". Хотя точная цифра так и не была опубликована.
- 2 352
Количество американских военных, погибших в Афганистане по состоянию на август 2021-го. Еще более 20 тысяч получили ранения, подсчитало Минобороны США.
- 51
Количество государств, включая НАТО и страны-партнеры, которые участвовали в афганской войне.
- 30
Максимальная численность украинского военного контингента в Афганистане. Среди них – офицеры-связисты, специалисты по разминированию и военные медики.
- 1 144
По данным Университета Брауна, число военнослужащих союзников, в том числе из других государств-членов НАТО, погибших в Афганистане по состоянию на апрель.
- 75
Количество журналистов и работников СМИ, убитых с 2001 года.
- $2 000 000 000
Ориентировочная стоимость афганской войны для Соединенных Штатов, считают специалисты Университета Брауна. Американское Министерство обороны приводит более скромные цифры – около 837 миллиардов долларов (но это касается только расходов на военные действия).
- 300 000
Количество афганских военнослужащих, обученных Соединенными Штатами на сегодняшний день. "Мы потратили больше триллиона долларов за 20 лет. Мы обучили и вооружили новейшей техникой больше 300 тыс. человек афганских сил", – сказал президент Джо Байден в обращении к нации в августе. В итоге вся эта армия за несколько недель сдала страну "Талибану" практически без сопротивления.
- $86 000 000 000
Стоимость американского вооружения, которое захватили талибы после ухода военных из Афганистана. В частности, это 75 000 автомашин, 200 самолетов и вертолетов, 600 000 единиц стрелкового и легкого оружия.
- 2 500 000
Примерное количество афганцев, которые бежали из страны. Реальное число может быть гораздо выше, считают в Агентстве ООН по делам беженцев. По состоянию на июль 2021 года афганцы являются вторыми по количеству среди мигрантов в мире. Почти 90% перемещенных граждан принимают Иран и Пакистан.
- 3 700 000
По данным ЮНИСЕФ, число детей в Афганистане, не посещающих школу, 60 процентов из них – девочки.
- 10
Количество дней, понадобившихся "Талибану", чтобы захватить власть в Афганистане. 15 августа боевики установили контроль почти над всей территорией страны. И, практически не встречая сопротивления, вошли в столицу – Кабул.
- 200
Количество жертв семи взрывов, прогремевших в окрестностях Кабула 26 августа. Среди погибших – 13 американских военнослужащих.