Победа или поражение? 20 лет войны в Афганистане в главных цифрах

31 августа США намерены полностью завершить свое присутствие в Кабуле. Таким образом закончится самая длительная военная кампания в истории Америки.

Какова же реальная цена этой войны? OBOZREVATEL собрал главные цифры о 20-летней операции в Афганистане.

2001

Этот год – начало военной операции США в Афганистане. А поводом для объявления войны стал крупнейший в истории по числу жертв теракт 11 сентября 2001 года.

Тогда группы террористов захватили четыре рейсовых пассажирских самолета, два из которых были направлены в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Третий лайнер был направлен в здание Пентагона близ Вашингтона. Четвертый самолет упал на поле штата Пенсильвания.

Видео дня

Президент США Джордж Буш-младший отправил войска в Афганистан, чтобы захватить участников "Аль-Каиды", организовавших нападение, и заодно освободить страну от талибов.

2 977

Именно столько невинных людей погибло в результате теракта 11 сентября 2001 года.

2014

Год, когда президент Барак Обама заявил о постепенном выводе большей части американских войск из Афганистана: согласно плану, он должен был завершиться к 2016 году. На смену военной операции "Несокрушимая свобода" пришла "Решительная поддержка" – небоевая операция, целью которой было обучить афганских солдат.

20

Столько лет американские войска находятся в Афганистане. Это делает афганскую кампанию самой длительной в истории США.

4

Количество американских президентов, которые возглавляли афганскую операцию Штатов.

800 000

Число американских военнослужащих, которые служили в Афганистане с октября 2001 года.

47 245

Потери среди афганского мирного населения.

51 191

Приблизительное количество убитых боевиков "Талибана". Хотя точная цифра так и не была опубликована.

2 352

Количество американских военных, погибших в Афганистане по состоянию на август 2021-го. Еще более 20 тысяч получили ранения, подсчитало Минобороны США.

51

Количество государств, включая НАТО и страны-партнеры, которые участвовали в афганской войне.

30

Максимальная численность украинского военного контингента в Афганистане. Среди них – офицеры-связисты, специалисты по разминированию и военные медики.

1 144

По данным Университета Брауна, число военнослужащих союзников, в том числе из других государств-членов НАТО, погибших в Афганистане по состоянию на апрель.

75

Количество журналистов и работников СМИ, убитых с 2001 года.

$2 000 000 000

Ориентировочная стоимость афганской войны для Соединенных Штатов, считают специалисты Университета Брауна. Американское Министерство обороны приводит более скромные цифры – около 837 миллиардов долларов (но это касается только расходов на военные действия).

300 000

Количество афганских военнослужащих, обученных Соединенными Штатами на сегодняшний день. "Мы потратили больше триллиона долларов за 20 лет. Мы обучили и вооружили новейшей техникой больше 300 тыс. человек афганских сил", – сказал президент Джо Байден в обращении к нации в августе. В итоге вся эта армия за несколько недель сдала страну "Талибану" практически без сопротивления.

$86 000 000 000

Стоимость американского вооружения, которое захватили талибы после ухода военных из Афганистана. В частности, это 75 000 автомашин, 200 самолетов и вертолетов, 600 000 единиц стрелкового и легкого оружия.

2 500 000

Примерное количество афганцев, которые бежали из страны. Реальное число может быть гораздо выше, считают в Агентстве ООН по делам беженцев. По состоянию на июль 2021 года афганцы являются вторыми по количеству среди мигрантов в мире. Почти 90% перемещенных граждан принимают Иран и Пакистан.

3 700 000

По данным ЮНИСЕФ, число детей в Афганистане, не посещающих школу, 60 процентов из них – девочки.

10

Количество дней, понадобившихся "Талибану", чтобы захватить власть в Афганистане. 15 августа боевики установили контроль почти над всей территорией страны. И, практически не встречая сопротивления, вошли в столицу – Кабул.

200

Количество жертв семи взрывов, прогремевших в окрестностях Кабула 26 августа. Среди погибших – 13 американских военнослужащих.