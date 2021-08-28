Победа или поражение? 20 лет войны в Афганистане в главных цифрах

Виталий Семченко
Виталий Семченко
Мир
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Победа или поражение? 20 лет войны в Афганистане в главных цифрах

31 августа США намерены полностью завершить свое присутствие в Кабуле. Таким образом закончится самая длительная военная кампания в истории Америки.

Какова же реальная цена этой войны? OBOZREVATEL собрал главные цифры о 20-летней операции в Афганистане.

  • 2001

Этот год – начало военной операции США в Афганистане. А поводом для объявления войны стал крупнейший в истории по числу жертв теракт 11 сентября 2001 года.

Тогда группы террористов захватили четыре рейсовых пассажирских самолета, два из которых были направлены в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Третий лайнер был направлен в здание Пентагона близ Вашингтона. Четвертый самолет упал на поле штата Пенсильвания.

Видео дня

Президент США Джордж Буш-младший отправил войска в Афганистан, чтобы захватить участников "Аль-Каиды", организовавших нападение, и заодно освободить страну от талибов.

  • 2 977

Именно столько невинных людей погибло в результате теракта 11 сентября 2001 года.

Теракт 11 сентября 2001 года
  • 2014

Год, когда президент Барак Обама заявил о постепенном выводе большей части американских войск из Афганистана: согласно плану, он должен был завершиться к 2016 году. На смену военной операции "Несокрушимая свобода" пришла "Решительная поддержка" – небоевая операция, целью которой было обучить афганских солдат.

  • 20

Столько лет американские войска находятся в Афганистане. Это делает афганскую кампанию самой длительной в истории США.

  • 4

Количество американских президентов, которые возглавляли афганскую операцию Штатов.

Джордж Буш; Барак Обама; Дональд Трамп; Джо Байден
  • 800 000

Число американских военнослужащих, которые служили в Афганистане с октября 2001 года.

  • 47 245

Потери среди афганского мирного населения.

  • 51  191

Приблизительное количество убитых боевиков "Талибана". Хотя точная цифра так и не была опубликована.

  • 2 352

Количество американских военных, погибших в Афганистане по состоянию на август 2021-го. Еще более 20 тысяч получили ранения, подсчитало Минобороны США.

Арлингтонское национальное кладбище
  • 51

Количество государств, включая НАТО и страны-партнеры, которые участвовали в афганской войне.

  • 30

Максимальная численность украинского военного контингента в Афганистане. Среди них – офицеры-связисты, специалисты по разминированию и военные медики.

Украинский военный контингент
  • 1 144

По данным Университета Брауна, число военнослужащих союзников, в том числе из других государств-членов НАТО, погибших в Афганистане по состоянию на апрель.

  • 75

Количество журналистов и работников СМИ, убитых с 2001 года.

Американские военные в Афганистане
  • $2 000 000 000

Ориентировочная стоимость афганской войны для Соединенных Штатов, считают специалисты Университета Брауна. Американское Министерство обороны приводит более скромные цифры – около 837 миллиардов долларов (но это касается только расходов на военные действия).

  • 300 000

Количество афганских военнослужащих, обученных Соединенными Штатами на сегодняшний день. "Мы потратили больше триллиона долларов за 20 лет. Мы обучили и вооружили новейшей техникой больше 300 тыс. человек афганских сил", – сказал президент Джо Байден в обращении к нации в августе. В итоге вся эта армия за несколько недель сдала страну "Талибану" практически без сопротивления.

  • $86 000 000 000

Стоимость американского вооружения, которое захватили талибы после ухода военных из Афганистана. В частности, это 75 000 автомашин, 200 самолетов и вертолетов, 600 000 единиц стрелкового и легкого оружия.

  • 2 500 000

Примерное количество афганцев, которые бежали из страны. Реальное число может быть гораздо выше, считают в Агентстве ООН по делам беженцев. По состоянию на июль 2021 года афганцы являются вторыми по количеству среди мигрантов в мире. Почти 90% перемещенных граждан принимают Иран и Пакистан.

Самолет американских ВВС за раз эвакуировал из Кабула около 640 мирных жителей
  • 3 700 000

По данным ЮНИСЕФ, число детей в Афганистане, не посещающих школу, 60 процентов из них – девочки.

  • 10

Количество дней, понадобившихся "Талибану", чтобы захватить власть в Афганистане. 15 августа боевики установили контроль почти над всей территорией страны. И, практически не встречая сопротивления, вошли в столицу – Кабул.

  • 200

Количество жертв семи взрывов, прогремевших в окрестностях Кабула 26 августа. Среди погибших – 13 американских военнослужащих.

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