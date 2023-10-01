Лидер партии, которая может войти в новую коалицию в Словакии, поставил крест на помощи Украине

После парламентских выборов в Словакии страна может резко изменить позицию по оказанию военной помощи Украине. Третье место на выборах заняла партия HLAS, ранее выступавшая за поддержку Украины, сейчас же она кардинально изменила мнение.

О том, что о военной помощи Украине "больше речь не идет", а в Словакии "больше ничего не прислать" для украинской армии заявил глава HLAS Петер Пеллегрини, пишет DennikN. По данным издания, партия бывшего премьера Словакии с высокой долей вероятности сформирует коалиционное правительство вместе с пророссийской Smer-SD и ультранационалистической SNS.

После выборов, судя по заявлениям Пеллегрини, возглавляемая им политическая сила кардинально изменила позицию по поддержке Украины. Если раньше HLAS выступала за продление помощи Украине и санкции против РФ, то после выборов, на которых эта социал-демократическая партия заняла третье место, риторика резко изменилась.

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Так, по словам Пеллегрини, о военной помощи Украине "больше речь не идет". По его мнению, Словакии "больше нечего прислать" Украине. Более того: по данным издания новая власть собирается "максимально проверить" законность военной помощи, которая уже была предоставлена Словакией Украине.

В то же время, констатируют журналисты, неизвестно, как HLAS теперь относится к коммерческим заказам на производство оружия и боеприпасов для Украины. Их в Словакии выполняют как частные, так и государственные предприятия оборонного сектора.

К примеру, в июле Украина и Словакия подписали контракт на производство САУ Zuzana 2.

В победители на выборах в Словакии вырвалась антиукраинская партия Smer-SD. Политсилу с пророссийской позицией, возглавляемую еще одним бывшим главой словацкого правительства, Робертом Фицо, поддержали 23,52% избирателей.

По данным DenníkN, депутат Европарламента и соучредитель этой партии Моника Бенева ожидает, что Smer-SD сформирует коалиционное правительство с HLAS и ультранационалистической партией SNS.

Напомним, ранее стало известно, что пророссийская партия Smer побеждает на выборах в Словакии: ее лидер Фицо – против помощи Украине.

В своих предвыборных программах Фицо обещал прекратить поставки военной помощи в Украину, а еще говорил, что стремится призвать Киев и Москву к "мирным переговорам". Политик выступал с резкой критикой санкций против РФ, а также высказывался против прав ЛГБТК+ и защищал национальное право вето в Европейском Союзе.