По пути в Украину Зеленский посетил Люблин и поблагодарил всю Польшу за поддержку и солидарность. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский, возвращаясь с рабочего визита за границей, посетил польский Люблин. Он поблагодарил всю Польшу за поддержку и солидарность.

Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале. Он вручил государственные награды гражданам соседней страны (чтобы посмотреть фото и видео, докройте до конца страницы).

"На пути в Украину имел честь отметить в Люблине усилия граждан Польши, волонтеров, неравнодушных сердец. Госпожа Бьянка Залевская – журналистка, которая с 2014 года освещает российскую агрессию против Украины и распространяет правду о том, что происходит из-за вторжения российского зла. В июле 2 года она получила тяжелое ранение, но не оставила борьбы за добро, ее волонтерские усилия спасли многие украинские жизни, в частности детей, которые были транспортированы на лечение в детские госпиталей Польши. Спасибо за это!" – написал Зеленский.

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Он сообщил, что поблагодарил за все усилия медика-спасителя, руководителя волонтерской медицинской команды, преподавателя Университета имени Марии Кюри-Склодовской в Люблине Дамиана Дуды.

"Он со своей командой приезжал в Украину: в Бахмут, Соледар, на линию фронта на юге. Спасал наших ребят, наших воинов, основал фонд, финансирующий закупку медикаментов, и создал центр для подготовки боевых медиков, активно проводит тренинги для журналистов и волонтеров, которые отправляются в зону боевых действий. Благодаря такому неравнодушию жизни реально спасаются. Спасибо, Дамиан! Спасибо всей Польше за неоценимую поддержку и солидарность, которая помогает защищать свободу всей нашей Европы!" – заявил гарант.

Залевская награждена орденом княгини Ольги II степени, а Дуда – орденом "За заслуги" III степени.

Ранее польские власти заявили о том, что с 2024 года прекратят всю помощь украинским беженцам. В частности, их собирались лишить права на безвозмездный доступ к медицине, образованию, рынку труда, а также возможности законно находиться в стране и получать выплаты.

В ответ на это сообщалось, что Совет ЕС намерен фактически заставить Польшу продлить временную защиту украинцев – по крайней мере, до 2025 года. Принятие соответствующего решения ожидается уже 28 сентября.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский во время визита в Нью-Йорк пока не проводил трехсторонней встречи с обсуждением зернового вопроса с коллегами из Литвы и Польши – Гитанасом Науседой и Анджеем Дудой. О такой встрече СМИ сообщили по ошибке. А вот зерновой конфликт Украины и Польши все еще остается нерешенным.

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