Планы Трампа по завершению войны могут быть неприемлемыми для Путина – The Washington Post

Международная позиция кандидата в президента США от Республиканской партии Дональда Трампа больше соответствует вкусам Кремля, но даже его план по прекращению войны в Украине может оказаться неприемлемым для российского диктатора Владимира Путина. Российские пропагандисты поддерживают Трампа с осторожностью, чтобы не оказаться такими же наивными, как после предыдущей победы республиканца, поскольку Москва почувствовала, что мало что выиграла от его первого срока.

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Об этом пишет американская газета The Washington Post. "Россия делает вид, что ей безразличны выборы в США, но тихо болеет за Трампа", – говорится в заголовке статьи.

Как напоминают журналисты, на Восточном экономическом форуме во Владивостоке в сентябре на вопрос, отдает ли он предпочтение Трампу или Харрис, Путин лукаво улыбнулся.

"Нашим "фаворитом", если можно так сказать, был нынешний президент, господин Байден. Но его сняли с гонки и он рекомендовал всем своим сторонникам поддержать госпожу Харрис. Что ж, мы так и сделаем – мы поддержим ее", – сказал он.

При этом голос его был пронизан иронией, когда он похвалил "экспрессивный и заразительный смех" Харрис, говорится в статье.

Ироничные замечания Путина были легкой геополитической насмешкой, призванной скрыть ощущение в Москве, что РФ получит гораздо больше от второго президентства Трампа, даже если она публично преуменьшает важность выборов в США.

Ссылаясь на источники среди официальных лиц США и документы, Кремль и военная разведка ГРУ РФ организовали ряд кампаний по дезинформации против Харрис и ее напарника Тима Уолза, а также подвергли сомнению действительность голосования.

Как пишет газета, кандидатура Трампа соответствует повестке дня Москвы, поскольку он неоднократно критиковал расходы США на помощь Киеву.

Однако в Москве настроения пока что более сдержанные и подчеркнуто безразличные, чем в прошлые предвыборные годы.

Так, в 2016 году Госдума РФ взорвалась аплодисментами после того, как Трамп был объявлен победителем выборов.

Консервативные активисты организовали вечеринки в Москве, в то время как пропагандисты Кремля объявили победу Трампа новой эрой в отношениях между США и РФ.

Путин поздравил Трампа с победой, выразив надежду, что новый президент будет работать с ним, чтобы помочь вывести отношения двух стран "из их нынешнего состояния кризиса".

Однако за восемь лет с тех пор отношения только ухудшились, особенно после вторжения РФ в Украину.

В 2023 году Путин отменил ратификацию Россией Договора о запрещении ядерного оружия, который запрещал испытательные ядерные взрывы.

А диалог между Москвой и Вашингтоном по вопросам стратегической безопасности практически иссяк, говорится в статье.

Сможет ли Трамп наладить отношения с Москвой

Трамп предположил, что он мог бы улучшить отношения, часто с восхищением отзываясь о Путине. В недавнем интервью Такеру Карлсону он заявил, что выведет Россию из ее углубляющегося союза с Китаем.

Также Трамп не раз заявлял, что может остановить войну в Украине за один день.

Однако, пишет газета, немногие в Москве говорят, что верят, что Трамп может осуществить полный поворот в отношениях – особенно после того, как мало что изменилось за время его первого срока.

"Конечно, они хотят Трампа – это ясно – но результат этих выборов не станет переломным моментом для России", – сказал бывший кремлевский чиновник, который все еще работает в правительственных кругах.

Он говорил на условиях анонимности, чтобы обсудить деликатные вопросы.

"Ситуация стала действительно ужасной. Отношения США и России зашли в тупик. И все являются заложниками этого – даже Путин", – сказал собеседник газеты.

Российские пропагандисты необоснованно нападают на Харрис и защищают Трампа, говорят аналитики.

Харрис часто изображают непоследовательной. Телевизионные "эксперты" высмеивают ее смех, а в новостных сюжетах лгут, что она якобы участвовала в супружеских изменах, и обвиняют ее в отстаивании "радикальной повестки ЛГБТК+".

Но в целом оба кандидата по-прежнему изображаются как две стороны одной медали глобальной гегемонии Америки – у них просто разные стратегии.

"Кажется, у них нет тех же иллюзий, что и в 2016 году. Основной посыл российским зрителям заключается в том, что Трамп благосклонен, но телеканалы воздерживаются от его восхваления или продвижения", – сказал Фрэнсис Скарр, журналист BBC Monitoring.

Михаил Звинчук, основатель пропагандистского Telegram-канала Rybar, которого Госдеп США обвиняет во вмешательстве в выборы и продвижении интересов РФ, сказал The Post, что россияне, которые верят, что президентство Трампа принесет перемены, – "наивные дураки".

Хотя много говорилось о тайных связях между Трампом и Путиным, РФ почувствовала, что мало что выиграла от его первого срока, который ознаменовался новым потоком жестких санкций и споров по российскому газопроводу Nord Stream в Германию, говорится в статье.

Многие в РФ опасаются, что Трамп может остаться заложником резко антипутинского американского истеблишмента, и не хотят рисковать, открыто перехваливая его.

"Президент США – это не то же самое, что президент России. У него нет той же власти, и некоторые из его решений могут быть исправлены или оспорены на Капитолийском холме. Это заставляет нас более осторожно относиться к перспективе прихода Трампа к власти", – сказал российский ученый, имеющий тесные связи с высокопоставленными российскими дипломатами.

Надежды Кремля на победу Трампа и конец войны

Тем не менее, внутри российской элиты растет ожидание, что победит Трамп и появится шанс положить конец войне с Украиной на условиях Москвы и потенциально перекроить карту глобальной безопасности.

"Инвесторы ожидают, что будет избран Трамп", – сказал один российский бизнесмен со связями с властью РФ, который также говорил на условиях анонимности.

Сергей Марков, связанный с Кремлем политический аналитик, заявил, что он не только ожидает победы Трампа, но и что "7 ноября я ожидаю, что Трамп позвонит Путину и Зеленскому и предложит прекратить военные действия".

Харрис, тем временем, – неизвестная личность, хотя ожидается, что сильная поддержка Украины сохранится, если она победит.

"Мы даже пока не знаем, кто войдет в ее команду. Учитывая, что у нее нет большого опыта во внешней политике, многое будет зависеть от того, кто поможет ей в этом направлении", – сказал Марков.

Документы, обнародованные в сентябре Минюстом США, включали внутренний план для кремлевских политтехнологов, призванный помочь обеспечить победу "Политической партии США А" на президентских выборах, поскольку ее взгляды включают "положения о мире в Украине в обмен на территории", а также "возвращение войск домой со всего мира и т. д.".

Внутренние документы Кремля ясно дают понять, что "Политическая партия А" – это Республиканская партия.

"Они явно предпочитают, чтобы победил Трамп. Он более открыт для того, чтобы заставить Украину уступить и заключить невыгодную сделку с Россией, чтобы положить конец войне. Они считают, что он с гораздо большей вероятностью прекратит поддержку Украины и с гораздо большей вероятностью нанесет ущерб имиджу Америки за рубежом", – сказал Эрик Чиарамелла, бывший чиновник Белого дома, ныне работающий в Фонде Карнеги за международный мир.

Риски для Кремля

Победа Трампа все еще может быть сопряжена с риском для России, поскольку неясно, согласится ли Путин на любую сделку, предложенную Трампом, чтобы положить конец войне, что может привести к вражде между ними.

"Окно возможностей может быть, но оно очень узкое и очень хрупкое", – сказала Татьяна Становая, старший научный сотрудник Евразийского центра Карнеги в России.

Джей Ди Вэнс, кандидат от республиканцев на пост вице-президента, предложил план, в котором Россия сохранит уже захваченные ею земли, а вдоль нынешней линии фронта будет создана демилитаризованная буферная зона. Он также сказал, что Украине придется принять нейтралитет.

Два бывших советника Трампа, Фред Флейц и отставной генерал-лейтенант Кит Келлог, также предложили план, который призывает к временному прекращению огня вдоль нынешних линий фронта, в то время как Украина получит дальнейшие поставки западного оружия только в том случае, если вступит в мирные переговоры с Россией.

Хотя эти предложения подверглись резкой критике за передачу украинской территории России, аналитики заявили, что неясно, сможет ли РФ принять эти условия.

"Для Путина это очень плохой сценарий. Путину не нужна территория. Он хочет Украину. Трамп никогда не предложит Путину то, что он хочет в Украине", – сказала Становая.

Путин не будет удовлетворен, пока США не согласятся восстановить отношения с Россией таким образом, чтобы пойти на уступки в вопросах безопасности Москвы и перекроить карту глобальной безопасности.

До тех пор РФ будет продолжать пытаться разжигать хаос, чтобы ослабить Соединенные Штаты, сказала Становая.

Действительно, хаос после выборов принесет большую пользу Москве, сказал бывший кремлевский чиновник.

"Чем хуже в США, тем лучше", – заявил он.

Как сообщал OBOZ.UA, американские аналитики в комментарии CNN сказали, что Путин вряд ли готов сесть за стол переговоров независимо от того, кто победит на выборах президента США. Часть экспертов считает, что масштаб войны в Украине слишком велик для простых переговоров между Москвой и Киевом, поскольку на самом деле это гораздо более широкий конфликт между РФ и Западом.

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