Планировали теракты на российских объектах: в Испании бросили за решетку четырех джихадистов

В Испании осудили четырех членов террористической ячейки джихадистов в столице Каталонии Барселоне. Они планировали совершить в городе теракты, преимущественно – на российских объектах.

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Об этом пишет газета El Mundo. Джихадисты получили тюремные сроки от 8 до 10 лет, такое решение принял Национальный суд Испании.

Наказание в виде 10 лет лишения свободы получил лидер джихадистской ячейки Раба Хаджераса за содействие и руководство террористической группой. Это первый такой случай, так как раньше всех задержанных членов ИГИЛ судили одинаково, несмотря на их статус.

Эта ячейка действовала в Барселоне, членов группировки обучали радикальному джихадистскому салафизму, производству взрывчатки и обращению с другими видами оружия.

Группа была в контакте с Исламским государством на Ближнем Востоке через сложную систему использования различных приложений, которая позволила наладить диалог.

Российские объекты были выбраны в качестве целей будущих нападений не случайно и бессистемно. Это соответствовало линии действий ИГИЛ, поскольку Абу Мухаммад аль-Аднани, представитель террористов, еще в июле 2016 объявил "священную войну" против Москвы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Израиле предварительно одобрили документ, предлагающий ввести смертную казнь за террористические акты против граждан.

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