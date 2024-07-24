Напомню, что бывший британский премьер Борис Джонсон ("Джонсонюк"), который весной 2022-го был очень против стамбульских договорённостей, совсем недавно выдвинул свой мирный план, предусматривающий:

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увеличение реальной военной помощи Украине;

отмену любых ограничений относительно применения западного оружия ВСУ,

а после этого — договорённости с россией об установлении границ по фактической линии разграничения по состоянию на 23.02.2022,

а также ускоренное вступление Украины в НАТО и ЕС,

но наряду с этим — какие-то гарантии обеспечения прав русскоязычных в Украине с параллельным снятием санкций с рф и даже её возможным возвращением в G7/G8.

План, кроме того, предлагает привлечение украинских военных к соответствующим операциям в Европе вместо участия США в таких операциях.

Джонсон считает, что такой план должен понравиться Трампу, и косвенным подтверждением того, что он прав, является отсутствие возражений касательно этого плана со стороны как собственно Трампа, так и его многочисленной команды, а это тоже о чём-то говорит.

Более того, план был в определённой степени поддержан и украинским Кабмином: влиятельный министр правительства Шмыгаля Ольга Стефанишина заявила, что Джонсон работает по собственной инициативе и действует в наилучших интересах Украины.

Такая реакция, безусловно, коррелирует с последним соцопросом КМИС: соотношение тех, кто считает возможным согласиться ради окончания войны с территориальными уступками, и тех, кто против любых таких уступок, в Украине изменилось с 10:84 в мае-2023 до 32:55 в мае-2024.

То есть если год назад "капитулянтов" почти не было, то сейчас они быстро догоняют отважных пассионариев (которые, впрочем, как мы знаем из других опросов, идти на фронт при этом в большинстве своём не хотят).

Эта тенденция в последнее время ускоряется, и всё идёт к количественному выравниванию обоих украинских "лагерей" (по отношению к подобным компромиссам) уже осенью, и в правительстве это, безусловно, не могут не учитывать.

Если же Украина и будущий президент Трамп достигнут определённого согласия, у Рыжего Слона будет достаточно рычагов, чтобы соответствующим образом повлиять на пуйло. Так что похороны "мертворождённого" плана Джонсона пока что откладываются.