Через неделю после того, как Иран де-факто вышел из переговоров по своей ядерной программе, по состоянию на сейчас известно о том, что за следующие семь дней, по дипломатическим каналам, Тегеран получил предложение прямых переговоров с Израилем и США, от которых тот категорически отказался. Напомним, что слитые иранцами переговоры де-факто были посреднической миссией группы стран, между Ираном и США.

Ведь конечной целью переговоров именно для Ирана является снятие с него американских санкций и потому о чем бы ни удалось тогда договориться, последнее слово все равно было бы за Вашингтоном. Но как известно, Иран стал демонстративно валять дурака, после чего посредники заткнули нос и уехали из Вены, заявив о крахе переговоров.

Здесь все же следует заметить вот что. Несмотря на то, что Иран находится под санкциями уже 40 лет и хоть его экономика и деформирована ими, но все же он как-то устроил свою экономику в этих условиях. То есть, сами санкции прямо сейчас не привносят в жизнь иранцев и страны какие-то новые неприятности, а со старыми уже выросли почти два поколения и потому они воспринимаются как часть объективной реальности.

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Тем не менее, Тегеран все же стремится от них избавиться и где только можно, заявляет о неоправданном ущербе, который наносят несправедливые санкции экономике Ирана. Все это к тому, что бодрые рассказы российских, а теперь и белорусских властей о том, что санкции только пойдут им на пользу, и что от них больше пострадают их инициаторы – сказки про белого бычка.

В общем, предложение провести прямые переговоры между прямо заинтересованными в их результате странами было чем-то вроде лакмусовой бумажки данного процесса. Это был прямой тест на то, чтобы сам Иран показал, насколько он имеет желание отказаться от ядерного оружия, на что и нацелена его ядерная программа. Как и следовало ожидать, он показал полное отсутствие такого желания. Вернее, он желает сформировать арсенал ЯО, а потом уже вести любые переговоры с позиции силы. Правда, пример КНДР показывает, что такая тактика работает слабо и никак не помогает избавиться от статуса изгоя.

Но как мы помним, США не раз публично заявляли о том, что в случае срыва переговоров и отказа Ирана от продолжения своей ядерной программы в направлении создания оружия массового поражения, они будут оперировать другими инструментами для достижения этой цели. Суть этих инструментов не раскрывалась, но можно не сомневаться в том, что одним из них является военная операция по уничтожению ядерных объектов Ирана.

В связи с этим стало известно о том, что ближе к весне, Иран планирует провести самые крупные маневры ВВС за всю свою историю. Легенда учений предполагает нанесение массированных ракетно-бомбовых ударов по целям, находящимся на расстоянии более тысячи километров от израильских аэродромов. Именно на учениях оно будет находиться в нейтральных водах Средиземного моря и примерно будет соответствовать расстоянию до целей в Иране. Это указывает на то, что именно будут отрабатывать израильские пилоты.

В мероприятии примет участие беспрецедентное количество авиационной техники. В частности, военные уже прямо подтвердили, что в уениях будут задействованы многоцелевые истребители F-15I Ra’am, F-16C/D Barak, F-16I Sufa и F-35I Adir, а также самолеты раннего предупреждения и управления Gulfstream G550 и воздушные заправщики KC-130H Hercules. В общем, намерения Израиля очевидны и единственный вопрос, который остается открытым, это зачем эта информация была слита в прессу почти за полгода до предполагаемых учений?

Можно предположить, что сделано это для того, чтобы в Тегеранетого, поняли серьезность намерений Израиля и то, что он располагает силами, средствами, часом та натхненням, для проведения такой операции. А с другой, вполне возможно, что время проведения учений, названное военными, должно ввести противника в заблуждение и удар может быть нанесен гораздо раньше. В любом случае, дыма без огня не бывает и он может вспыхнуть в любой момент.