Самолет Wizz Air со 150 пассажирами совершил аварийную посадку, не долетев до Запорожья

Пассажирский самолет Wizz Air, который летел из Катовице в Запорожье совершил аварийную посадку. На борту находилось 153 пассажира.

Как сообщает RMF24, решение было принято из-за неисправности шасси. Пилот вернул воздушное судно почти сразу после вылета.

Перед посадкой борт около часа кружил над городом, поскольку бак был полон, а для безопасной посадки у такой модели самолета количество топлива нужно было уменьшить до установленного уровня. Во время приземления для подстраховки дежурили пожарные.

В итоге лайнер сел без происшествий. Пока не уточняется, когда пассажиров доставят в пункт назначения.

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Напомним, что в мае в одесском аэропорту аварийно сел самолет "Международных авиалиний Украины", который направлялся из Стамбула в Борисполь.

В небе над Черным морем у борта обнаружилась неисправность, из-за которой было решено посадить самолет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре 2019 года под Львовом совершил аварийную посадку самолет Ан-12. Он следовал из Испании. На борту находилось 8 человек, пострадал только пилот.