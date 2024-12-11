Из столицы Чада Нджамени 10 декабря вылетели и не вернулись два боевых самолета Mirage французской армии. Таким образом Франция начала вывод своих военных из Чада.

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Вывод французского военного контингента из центральноафриканской страны проходит на фоне заявления Чада о прекращении сотрудничества с Францией в области обороны. Причем условия вывода, а также то, останутся ли какие-либо французские войска в стране, еще не согласованы, передает Reuters.

Перебазирование самолетов Mirage из Чада на восток Франции – "только начало возвращения французской техники, дислоцированной в Нджамене", сказал спикер французской армии Гийом Верне. Но и он не ответил на два вышеперечисленных вопроса.

Представитель армии Чада Чанане Иссаха Ачейх также лаконично подтвердил отбытие французских военных самолетов на базу во Франции и добавил, что позже общественность проинформируют "об окончательном уходе французских сил".

В Reuters заявление Чада о прекращении военного соглашения с Францией назвали неожиданным. Не было никаких признаков того, что в Париже раньше получили сообщение о решении Чада прекратить сотрудничество, отмечает агентство.

Так или иначе, но у Франции не менее 1000 военных в Чаде. Гийом Верне сказал, что календарь для сворачивания военных в Чади охватит как минимум несколько недель.

В Чаде французы помогали правительству пристоять исламистским группировкам боевиков. Причем ранее Франция уже вывела своих солдат из Мали, Буркина-Фасо и Нигера, где произошли военные перевороты.

Как сообщал OBOZ.UA, политическое руководство страны-террориста РФ еще в январе этого года встретилось с представителями Чада и обсуждало, в частности, двустороннее военно-техническое сотрудничество и региональную безопасность.

Недавно во Франции обещали Украине помочь с усилением противовоздушной обороны, а также " ускорить процесс передачи самолетов Mirage 2000-5F ".

Известно, что Франция передаст Украине первую партию истребителей Mirage 2000-5 в первом квартале 2025 года. В нем будут самолеты, оснащенные крылатыми ракетами SCALP и бомбами AASM для выполнения ударных задач. Также они получат ракеты класса "воздух – воздух" MICA.

Истребители Mirage схожи с F-16 по назначению и характеристикам и являются четвертым поколением истребителей НАТО. Эксперты уже рассказали, чем отличаются самолеты Mirage 2000 от F-16.

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