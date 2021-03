Первые дни пандемии коронавируса в Ухане показали в документальном фильме

Вышел документальный фильм о первых днях пандемии коронавируса (COVID-19) в китайском Ухане.

Как пишет New Yorker, мировая премьера картины "На одном дыхании" (In the Same Breath) режиссера-документалиста Нанфу Ван состоялась на кинофестивале "Сандэнс-2021".

Ван выросла в центральном Китае, недалеко от Уханя, и почти десять лет прожила в США. Поэтому она стала свидетельницей катастрофических ответных мер на пандемию в обеих странах.

В начале 2020 года Ван собрала команду операторов, продюсеров и полевых исследователей, чтобы запечатлеть то, что происходило в Ухане, а позже добавила различные локации в Соединенных Штатах.

Она вспомнила, что в январе 2020 года доступ к информации в Ухане отсутствовал.

"Я изначально не доверяла версии правительства, но вскоре я увидела, как быстро правительство подвергает цензуре информацию по вопросам жизни и смерти. Каждый раз, когда я пересылала сообщение другу в Китае, друг говорил: "Я этого не видел". То же самое и с сообщениями, которые мне присылали мои друзья. Правительство удаляло их поминутно. Так что моим инстинктом было их заархивировать", – подчеркнула Ван.

По ее словам, в соцсети Weibo тысячи умирающих людей обращались за помощью, и правительство не только им не помогало, но и подвергало цензуре эти призывы.

"Именно это и побудило меня снять документальный фильм. Если бы это не было задокументировано, эта часть истории была бы полностью утеряна. Я думала, будет ли нарратив правительства единственной версией, которую увидят люди", – рассказала режиссер.

Она отметила, что в Ухане над фильмом работали трое – помощник по производству, полевой продюсер и оператор.

"Трое людей не знают друг друга, живут в разных местах, и прямого общения между ними не было. С одним из них связалась полиция [в прошлом] марте, с другим - в апреле, а с третьим - в мае. Каждый из них допрашивался полицией часами", – заявила Ван.

Одна была так напугана, что не только перестала работать над этим проектом, но и подумывает о том, чтобы вообще отказаться от документального кино.

"Из-за этого мне очень грустно. Я вижу, какой леденящий эффект это может оказать на людей, живущих в Китае. Двое других людей после допроса сказали мне, что их вынудили передать полиции все сообщения со мной, включая электронную почту и записи телефонных разговоров", – добавила режиссер.

Как сообщал OBOZREVATEL, комиссия Всемирной организации здравоохранения, которая посетила Ухань, пришла к выводу, что первоначальная вспышка болезни там в конце 2019 была куда больше, чем считалось прежде.