9 мая, когда Россия официально отмечает День победы, превратив его в "победобесие", посол РФ в Варшаве Сергей Андреев вышел на улицы города, чтобы возложить цветы на мемориальном кладбище. На лацкан пиджака он прикрепил георгиевскую ленту, которая с 2014 года символизирует поддержку террористов и бандформирований на Донбассе и в Крыму.

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Сознательные жители польской столицы выразили свое возмущение и преградили дорогу дипломата. Кадры "теплого приема" посланника Кремля опубликовали пропагандистские СМИ (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Участники митинга настоятельно требуют, чтобы Андреев снял ленту и шел без нее. По их словам, российский посол намеренно провоцирует людей и выражает свое неуважение к украинцам, которые сбежали в Польшу из-под бомбежек адептов символики, обснованно прозванной "колорадской".

Напомним, что еще в 2015 году Андреев отличился своим пренебрежительным отношением к государству, в котором работает послом. Он усомнился в историческом значении Польши для достижения победы во Второй мировой войне, что резонно вызвало обеспокоенность польского МИД.

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину праздник Победы 9 мая для Андреева в Варшаве превратился в день неприятных сюрпризов. В прошлом году посла России облили краской, когда он шел на кладбище для возложения цветов советским солдатам.

Поздней выяснилось, что покушение на лицо российского дипломата совершила украинка, ставшая беженкой после 24 февраля. В результате она была вынуждена покинуть город из-за массовых угроз со стороны россиян.

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