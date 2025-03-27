Всевозможные заметки политиков в сети X (Твиттере), интервью, пресс-конференции и брифинги сейчас практически исключительно направлены на завышение ставок. То есть это просто такая форма переговоров – давление через публичные выступления, когда традиционно можно выдвигать заведомо неосуществимые желания масштабнее, чем при личных встречах, а затем при самих личных встречах от них отказываться на взаимной основе. Эта политическая торговля (иногда воздухом) – не для нас, это они так общаются между собой, так что не подслушиваем.

Важно: мнение редакции может отличаться от авторского. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Детальнее о редакционной политике OBOZREVATEL по мнение редакции может отличаться от авторского. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Детальнее о редакционной политике OBOZREVATEL по ссылке...